Hotărârea privind noua organigramă a Primăriei Timişoara, suspendată de instanţă. Dominic Fritz: „Doar un mic grup de foşti şefi se opune”

Angajaţii nemulţumiţi din cadrul Primăriei Timişoara au reclamat că hotărârea prin care s-a stabilit noua organigramă este nelegală, iar luni Tribunalul Timiş a suspendat-o."Respinge exceptia inadmisibilitătii. Respinge exceptia prematuritătii. Admite în parte cererea de chemare în judecată modificată. Admite cerere de chemare în judecată conexată din dosarul nr. 3432/30/2021. Suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 237/15.06.2021. Suspendă executarea actelor subsecvente emise în baza HCL 237/15.06.2021 constând în notificările nr. 19564/12.07.2021, nr. 19569/12.07.2021, nr. 19573/12.07.2021, nr. 19574/12.07.2021, nr. 19576/12.07.2021, examenul de selectie pentru numirea în noile functii publice a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiul Timisoara si examenul de selectie pentru încadrarea în noile compartimente a angajatilor – personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Timisoara, organizate în baza acestei H.C.L. Suspendă executarea dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 830 din 05 iulie 2021. Suspendă executarea dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 900 din 16.07.2021. Suspendarea va produce efecte până la pronunţarea instanţei de fond sau 60 zile în cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului. Respinge în rest actiunea. Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timisoara să plătească reclamantului Sindicatul Liber al Salariatilor din Primăria Timisoara si din Serviciile aflate în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara suma de 4.780 lei, cheltuieli de judecată. Obligă pârâtul Consiliul Local al Municipiului Timisoara să plătească reclamantului Chis Culită suma de 12.000 lei, cheltuieli de judecată. Executorie”, se arată în decizia instanţei.Primarul Dominic Fritz şi Consiliul Local pot ataca sentinţa în 5 zile de la comunicare.Până când lucrurile vor fi tranşate definitiv de către magistraţi, Primăria Timişoara se întoarce la vechea organigramă, iar angajaţii se întorc pe posturile pe care le aveau.Primarul Dominic Fritz a reacţionat pe pagina sa de Facebook "Pe data de 29 septembrie, odată cu alegerea în funcţia de primar, nu a fost victoria mea personală, ci victoria unei idei de reformă, pentru reguli, competenţă şi respect faţă de cetăţeni, în instituţia primăriei. Este o luptă pe care mi-am asumat-o şi pe care o port în fiecare zi în primărie, unde o mare majoritate de funcţionari înţelege că administraţia publică nu e un simplu serviciu, ca oricare altul, ci o misiune, în slujba oraşului. Lor le port un mare respect. Doar un mic grup de foşti şefi se opune, de la început şi cu toate forţele, reformării Primăriei”, a scris Fritz.Edilul vorbeşte despre ”moşii administrative” create în Primăria Timişoara."Organigrama Primăriei a fost atât de disfuncţională încât a favorizat crearea unor moşii administrative, nişte structuri paralele de putere, care nu mai aveau legătură cu nevoile timişorenilor, dezvoltarea oraşului şi care întreţineau clientelismul în jurul instituţiei. Sunt în cercetarea procurorilor cauze de corupţie şi ilegalităţi şi am speranţa că justiţia va face lumină în acestea. Noi am desfăcut aceste structuri paralele de putere din Primărie prin noua organigramă, concepută pe baza priorităţilor strategice ale oraşului şi pentru fluidizarea proceselor interne . Prin această organigramă creăm responsabilităţi necesare precum managerii de cartier, o noua direcţie generala pentru toate investiţiile primăriei, indiferent daca ţin de infrastructură verde sau cea rutieră, sau de atragere de fonduri nerambursabile către Timişoara. Acest mic grup a contestat-o în instanţă, după ce s-a aliat cu un sindicat care, în 2012, semna un protocol politic de susţinere a USL, în Timişoara. Şi care prosperă din afaceri imobiliare cu apartamente de lux pe litoral”, a mai scris edilul.Dominic Fritz a afirmat că schimbările din primărie sunt reale şi a anunţat că va contesta decizia instanţei."Faptul că există o rezistenţă atât de mare este o dovadă că schimbările sunt reale. Pe lângă rezolvarea unor problemelor sistemice, ignorate ani de zile, precum Colterm, ducem şi lupta pentru eliminarea acestor structuri paralele de putere. Schimbarea mentalităţilor, fiecare proiect care trebuie gândit înainte să fie şi executat, impunerea unui nou stil de lucru, orientat spre performanţa cuantificabilă, în care nu mai există moşii, ci angajaţi curajoşi, care îşi fac datoria, toate acestea le construim şi există progrese.E doar o chestiune de timp, dar Timişoara va câştiga această luptă, iar fiecare piedică ne arată că am mai recuperat câte ceva din buzunare ilegitime, înapoi, în buzunarele oraşului. Decizia de astăzi a instanţei de judecată, care admite parţial şi pe procedură, plângerea acestui mic grup, nu schimbă nimic din procesul de reformă început. O vom contesta în termenul legal, cu convingerea că, pe fond, instanţa va face dreptate oraşului”, a scris Fritz.Nouă organigramă a primăriei, prezentantă de Dominic Fritz, care prevede tot atâtea posturi câte sunt şi acum în cadrul municipalităţii (644), însă din 27 de direcţii au rămas 17, a intrat în vigoare la începutul lunii august, după ce a fost aprobată în Consiliul Local la jumătatea lunii iunie. Aceasta prevedea desfiinţarea a 80 de posturi, majoritatea vacanţe, şi angajarea altor 100 de oameni. De asemenea, primarul a anunţat 9 poziţii de manageri de cartier şi un post de grădinar şef, acesta din urmă însă nu s-a mai regăsit pe lista finală.