Dominic Fritz anunta inchiderea Gradinii Zoologice din Timisoara. Imagini extrem de triste aparute pe internet cu un pui de cerb

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz , a declarat marti, 24 noiembrie, intr-o conferinta de presa, ca s-au luat masuri pentru salvarea puiului de cerb si a subliniat ca animalul nu a fost prost ingrijit."Stiu ca foarte multa lume s-a ingrijorat dupa poza cu cerbul bolnav de la Gradina Zoo. Am vorbit si eu de mai multe ori despre situatia de la Zoo, care este deloc acceptabila. In Gradina Zoologica nu s-au mai facut investitii de ani de zile si traieste pe un buget enorm de mic, la limita, nu exista o administratie profesionista. Muncitorii se straduiesc, dar ingrijirea animalelor nu este la standarde normale. Avem acest cerb bolnav. Am trimis ieri veterinarul nostru si azi am inteles ca este si un cabinet extern care a venit. Starea lor de sanatate nu este buna. Diagnosticul este indigestie prin impastare, adica s-a aglomerat hrana in stomac. Ma tem ca pentru acest cerb nu sunt sanse foarte mari. Subliniez ca nu a fost o maltratare. E foarte clar ca situatia la Zoo nu mai poate sa ramana asa cum este", a explicat primarul Timisoarei.Dominic Fritz a decis inchiderea Gradinii Zoologice pana cand se va gasi o solutie pentru dezvoltarea si modernizarea parcului. Acesta a spus ca va cere ajutor reprezentantilor gradinilor zoologice din orasele infratite cu Timisoara."Am luat decizia sa inchidem Gradina Zoologica pana cand avem un concept de dezvoltare foarte clar, pana nu putem sa facem investitii majore, pana nu putem avea o gradina in care diversificarea este prioritate, sa avem o gradina in care animalele si bunastarea lor sunt pe primul loc. Analizam ce presupune aceasta inchidere, daca pentru o parte din animale putem sa avem grija, altele vor fi relocate, dar toate trebuie analizate cu grija si facem pasii necesari. O sa iau legatra cu orasele infratite, Karlsruhe, Szeged, o sa iau legatura cu ei pentru a dezvolta o Gradina Zoo mai moderna si mai respectuoasa pentru drepturile animalelor", a anuntat primarul Timisoarei, Dominic Fritz.CITESTE SI: