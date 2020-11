Inca doi consilieri personali s-au alaturat echipei lui Dominic Fritz. Cine sunt acestia

"Am ales doi profesionisti care s-au implicat ani de zile, din mediul ONG, pentru binele semenilor si in proiecte mari pentru comunitate", a spus Firtz.Simona Fit a fost profesor asociat la Masterul Politici Publice si Advocacy din cadrul UVT."A coordonat procesul de elaborare a dosarelor de candidatura pentru Timisoara Capitala Culturala si a facut parte din echipa de sustinere a candidaturii in fata juriului european, pentru etapele de pre-selectie si selectie si pentru prima etapa de monitorizare. Am convingerea ca in 2023 Simona va avea cu ce sa se mandreasca si ce le povesti celor doi baieti ai ei.A mai coordonat Fondul Stiintescu derulat de Fundatia Comunitara Timisoara, prin care s-au finantat proiecte educative pentru mii de copii. A fost si managerul programului national de formare al Academiei de Advocacy, cu 800 de participanti, reprezentanti ai patronatelor, sindicatelor si organizatiilor non-guvernamentale. A fost implicata activ in proiectele si campaniile organizatiei ca cercetator, expert curricula, lector, coautor manuale, expert audieri publice si consultant in transparenta decizionala", a spus Dominic Fritz Este co-fondator al Fundatiei Comunitare din Timisoara si co-initiator in nenumarate proiectele socio-culturale sau civice: Timotion, Gradinescu, CetateanTM, Team2121, si Creativa."Val Muresan este un inovator, a co-fondat startup-uri IT care au creat concepte si softuri revolutionare. Nu de mult timp procesorul Myriad2, una din solutiile create de echipa coordonata de el a ajuns in spatiu cu satelitul PhiSat-1, lansat de catre Agentia Spatiala Europeana.Dupa terminarea studiilor la Universitatea Politehnica din Timisoara, a plecat la doctorat in Irlanda si a ramas acolo timp de 10 ani. A predat la Universitatea din Dublin si a lucrat in cercetare. In Irlanda a fondat Movidius, un startup de procesoare si softuri pentru tehnologii inteligente, pentru telefoane, drone si smartcity. S-a intors in Timisoara in 2005 si a deschis primul birou Movidius.Movidius a fost cumparat in Noiembrie 2016 de Intel pentru ca reusisera sa inventeze ceva ce gigantul international isi dorea foarte mult: un procesor care putea sa ghideze fara pilot dronele, astfel incat sa evite obstacole si in acelasi timp sa se focuseze pe obiectiv. Ulterior achizitiei Val a devenit manager pentru Romania al companiei Intel, dar nu s-a multumit sa fie un IT-ist si un manager de succes. A dorit sa se implice si sa sustina financiar, cu experienta sa si cu networking-ul dobandit in coordonarea de proiecte internationale in emanciparea sectorului cultural si creativ local precum este noul centru cultural Faber", a adaugat Fritz.CITESTE SI: Fostul ministru al Educatiei, Cristian Adomnitei, condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare de Tribunalul Iasi