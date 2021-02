Nicolae Robu, atac la adresa primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz: "Nu indeplineste urmatoarele conditii - cetatenie romana si domiciliu in Timisoara"

"La bataia de joc pe care domnul Fritz o face la adresa Timisoarei, sunt obligat sa reactionez! Dupa trei luni de calomnii la adresa actului meu administrativ, de minciuni aruncate fum in ochii timisorenilor, ma vad obligat sa reactionez fara menajamente! Pentru ca eu am daruit viata din viata mea acestui oras si pentru ca ce-am lasat eu in urma-mi a schimbat radical orasul in bine! Dar domnul Fritz a trait in Timisoara abia din vara lui 2019 si nici n-are habar de toate aceste schimbari! Ati cautat-o cu lumanarea, d-le Fritz, eu pres sau sac de box nu stau in fata nimanui, daca n-ati stiut, veti lua la cunostinta de-acum!", si-a inceput Nicolae Robu postarea pe pagina de Facebook."Dincolo de vorbe frumoase, iata oferta USR pt Timisoara: Primar - un ins: acceptat drept candidat intr-o cardasie de grup infractionar, stiindu-se din 14.08.2020 ca nu indeplineste urmatoarele conditii ale legii: cetatenie romana si domiciliu in Timisoara (stiu corect data, nu?!).Alegerea i-a fost, insa, validata, necontestand-o nimeni in termenele legale; dupa aceste termene, alegerile nu se mai analizeaza pe drept civil, ci doar in penal si... cand se vor analiza -in curand, sunt convins!-, va fi spectacol!; acceptat la depunerea juramantului intru sfidarea codului administrativ, neavand domiciliul in Timisoara; pastrat in functie intru sfidarea aceluiasi cod administrativ, neavand domiciliul in Timisoara. Oameni buni, pentru ca pare neverosimil ca Timisoara sa aiba primar in afara legii - imi inchipui ca nu credeti ca poate fi asa, pentru ca nici eu nu am crezut, pana cand insistenta unora - altora m-a facut sa citesc cu ochii mei prevederile legale in speta", a scris Robu.Fostul edil a citat din Codul administrativ un paragraf care arata ca "Mandatul primarului inceteaza de drept, in urmatoarele cazuri: Schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala"."Deci, admitand ca ar fi fost ales legal, mandatul ii devine nul de indata ce il obtine, din cauza lipsei domiciliului (el stie asta, de aceea nu semneaza nimic, ci face doar figuratie pe postul de Primar)", a mai scris Robu."Viceprimar -un ins care a pretins in CV ca a fost angajat ca inginer pe cand era student in anul I, un ins Dublu Repetent; Senator -un ins care s-a declarat cu studii superioare, desi inca din anul II le-a abandonat (onest, se pretinde ca se au studii superioare doar cand ele sunt absolvite, o stie toata lumea!); Consilier personal -cineva, candva luat / luata cu mascatii; Director COLTERM, cineva condamnat penal pt gestiune frauduloasa a banilor unei firme in folos propriu (!!!); Consilier personal -cineva fara studii superioare in domeniu, pana nu de mult, psd-ist habotnic, convertit in usr-ist sub sloganul "la vremuri noi, tot noi", afirmat ca jurnalist in primul rand prin veninul din scrierile impotriva mea", a mai scris Nicolae Robu, in postarea sa.