Nicolae Robu, dupa de Dominic Fritz a anuntat ca Primaria Timisoara are datorii de 120 milioane de lei: "Dovedeste ca nu intelege nimic din ce inseamna sa fii primar"

Robu sustine ca, la inchiderea mandatului sau, Primaria Timisoara a avut "de departe" cea mai buna situatie financiara din ultimii ani."Citesc declaratiile domnului Fritz, ajuns ordonator de credite la o organizatie de anvergura Primariei Timisoara, direct din postura de ordonator de credite al propriului buzunar, si aceasta, cel putin in ultimul an, exercitata impreuna cu prietena, ea responsabila de venituri -adica: intretinatoare-, dupa cum dl Fritz insusi a comunicat. Credeti-ma, stimati timisoreni, chiar nu merita sa dau replica acestui domn ce dovedeste si dupa aproape 3 luni de mandat ca nu intelege nimic din ce inseamna sa fii Primar. Va spun doar ce nu inseamna sa fii Primar: Nu inseamna sa te plangi toata ziua, ca nu pentru asta ai fost ales! Sa se planga poate oricine!", scrie Robu pe Facebook, marti seara.Nicolae Robu isi continua mesajul afirmand ca el nu s-a plans niciodata si arata ca, "la data inchiderii mandatului, Primaria Timisoara a avut de departe cea mai buna situatie financiara din ultimii ani".Robu le transmite timisorenilor ca este convins ca la altceva s-ar fi asteptat atunci cand l-au votat pe Dominic Fritz in functia de primar al municipiului Timisoara si enumera motivele pentru care el nu a mai fost votat pentru al treilea mandat."Dar, oricat nu m-ati fi vrut pe mine, din motivele de mai sus sau din altele -dreptul dumneavoastra la optiune- sunt convins ca nu ce se dovedeste ca aveti v-ati dorit!", si-a incheiat Robu postarea.Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca Primaria Timisoara are datorii de 120 milioane de lei pentru anul 2020 si ca acum se lucreaza la un proiect de buget "mult mai realist"."Am avut anul trecut venituri, in total, de 785 milioane de lei. Venituri planificate, bugetate in buget, au fost de 1.458.000.000 lei, deci veniturile actuale au fost cam jumatate din veniturile planificate. Eu, din start, anul trecut aveam impresia ca nu este un buget realist si din pacate, asta se vede si acum, ca nu a fost un buget realist. Avem plati restante in suma totala de 120 de milioane de lei din anul 2020, pe care trebuie sa-i achitam cu banii din acest an calendaristic, ceea ce e o problema si bulgarele de plati tot creste. Asta este motivul de ce noi facem acum o planificare de buget care va fi mult mai realista si care, bineinteles, va trebui sa taie si din cheltuieli. Cu siguranta o sa incercam sa crestem si veniturile, dar o sa trebuiasca sa taiem si din cheltuieli", a declarat Dominic Fritz.Primarul Dominic Fritz a adaugat ca datoriile provin din mandatul trecut."Ca sa nu fie niciun dubiu, astea nu sunt facturi pe chestii comandate de mine, ci inca functionam pe bugetul anului trecut, pe contractele si proiectele anului trecut si abia acum o sa intram intr-o noua etapa in care o sa-mi asum si politic facturile platite sau neplatite", a declarat primarul Dominic Fritz.Acesta a anuntat ca urmeaza ca, impreuna cu echipa din Primaria Timisoara, sa reconsidere lista de investitii ce va fi cuprinsa in buget.