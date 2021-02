Nicolae Robu ii face bilantul lui Dominic Fritz, dupa trei luni de mandat: "Tot ce spune despre greaua mostenire este minciuna ordinara"

Robu sa asigurari ca nu e frustrat

"Noi, romanii, avem o vorba, domnule Fritz: "Ulciorul nu merge de multe ori la apa", insemnand "cu minciuna nu-i merge nimanui la nesfarsit!". De trei luni va tot vaitati de "greaua mostenire". Cine va poate crede? Eu sunt convins ca s-au saturat sa tot auda asta si cetatenii respectabili care v-au votat!", a scris Nicolae Robu intr-o postare de pe pagina sa de Facebook in care face referire si la faptul ca Dominic Fritz "este un cetatean doar al Germaniei, nu si al Romaniei".Nicolae Robu spune ca, spre deosebire de Dominic Fritz, in primele sale trei luni de mandat a avut 22 de realizari. "Ma asteptam sa iasa si dl Fritz cu o lista cu ce-a facut el in primele 3 luni! N-a iesit! N-a iesit ca n-are cu ce sa iasa, el n-a facut nimic decat "live"-uri pe Facebook si emisiuni TV in aceste luni. Ba a mai facut ceva! A oprit toate lucrarile care erau in desfasurare in oras, incepute de mine, nepasandu-i ca asta inseamna chin pt mii si mii de oameni! Evident, le-a oprit venind cu diverse acuze! Aiureli, va asigur!", a mai scris Robu.Pentru a demonstra ca nu i-a lasat lui Dominic Fritz o "grea mostenire", Nicolae Robu a prezentat un tabel din care reiese ca la data de 30.10.2020, cand a avut loc predarea-primirea, Primaria Timisoara avea de achitat facturi in valoare de 56 de milioane de lei."Remarcati valoarea totala a sarcinilor de plata - nu a restantelor, pentru ca nu e vorba de restante, ci de sarcini de plata curente, provenind din facturi din lunile septembrie si octombrie, nu mai vechi, cu exceptia a 6 facturi, datand din 31 august! Deci, iata dovada incontestabila, convingatoare pentru oricine cu mintea limpede, ca tot ce spune dl. Fritz despre "greaua mostenire" este minciuna ordinara", a mai scris Robu, care a dat asigurari ca nu are nicio frustrare."Oameni buni, eu n-am nicio frustrare, va asigur! Imi merge foarte bine ca profesor universitar! Dar am pus prea mult suflet pt oras, pt dv, stimati timisoreni, am pus prea multa viata din viata mea, sa pot sta nepasator in fata improscarii continue cu noroi a muncii mele de catre acest domn la care nu gasesc nimic din tot ce am gasit la foarte multii etnici germani -cetateni ai Romaniei sau cetateni ai Germaniei- cu care am interactionat, in relatii excelente, inclusiv de prietenie!", a mai scris Fritz.