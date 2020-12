Functionara din Timisoara care l-a "tocat" pe Robu a pus tunurile si pe Fritz: "Sunteti de rea-credinta. Sunt foarte dezamagita de prestatia dumneavoastra"

Refuzata in USR

Aflata intr-un razboi dur cu Nicolae Robu, dupa ce a reclamat abuzurile din Primaria Timisoara, Mirela Toc, functionara in cadrul primariei, il ataca si pe noul primar, Dominic Fritz. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook , functionarea reactioneaza in urma unor declaratii ale lui Dominic Fritz, care a spus ca Biroul de Salubritate, din care face parte si Mirela Toc, nu isi face treaba."Consider ca sunteti de rea-credinta deoarece am inregistrat sesizari cu privire la salubrizarea stradala si ceea ce ar fi trebuit sa se faca, dar nu ati luat nici o masura legala, desi am indicat articolele din actele normative. Ati incalcat si legea petitiilor deoarece au trecut mai mult de 30 de zile si nu am primit nici un raspuns. Salubrizarea stradala nu se poate face doar cu aproximativ 30 de muncitori care sunt angajati de catre firma de salubrizare stradala. Functionarii nu au ce sa monitorizeze daca nu sunt prestate activitatile prevazute in acordul-cadru, contract, oferta tehnica si financiara, caietul de sarcini si anexele acestuia", arata Mirela Toc.Functionara a mai aratat ca, "desi sunt functionarul public care mi-am dorit cel mai mult schimbarea fostului primar, sunt foarte dezamagita de prestatia dumneavoastra deoarece nu ati luat masuri concrete cu privire la salubrizarea stradala desi aveti la dispozitie raportul Camerei de Conturi Timis"."Nu am auzit sa spuneti nimic cu privire la aplicarea de penalitati operatorului de salubrizare si nici sa prezentati date concrete cu privire la facturile emise si sumele de bani platite pentru salubrizarea stradala. Mentineti pe functia de sef Biroul salubrizare o persoana care a girat prejudicierea bugetului local, care nu a dat concurs si care exercita aceste atributii desi au expirat cele 6 luni de zile in care era numit prin dispozitia fostului primar. Va somez public sa imi raspundeti la cererile si sesizarile trimise de mai bine de 30 de zile", a mai scris Mirela Toc.In iunie 2019, Mirela Toc a vrut sa se inscrie in USR, dar a fost refuzata. Din emailul transmis Mirelei Toc reiese ca USR o apreciaza pe functionara pentru lupta impotriva abuzurilor din Primaria Timisoara, dar primirea ei in USR "ar reprezenta o directie de atac a actualei administratii, atat la adresa dumneavoastra, cat si la adresa USR, incercand discreditarea dumneavoastra si a initiativelor justificate pe care le-ati intreprins". USR o invita pe Mirela Toc sa ii fie aproape partidului in calitate de simpatizant "iar incepand cu iunie 2020, cand vom prelua administratia sa ne tratati cu aceeasi exigenta in calitate de functionar public".