Presedintele CJ Timis, Alin Nica, il acuza pe primarul Dominic Fritz ca "nu a facut nimic" pentru reducerea ratei de infectare cu COVID-19

Nica a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational.Presedintele CJ Timis a afirmat, intr-o declaratie de presa, ca primarul Dominic Fritz, care este si presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Timisoara, a avut cadrul contextual si instrumentele, "dar nu a facut nimic pentru a reduce rata de infectare, ba mai mult, a trecut sub tacere focarul de COVID de la Biroul de Urbanism, nu testeaza angajatii, nu are proceduri interne si a expus astfel populatia la infectare, in trei cazuri prezentate in presa (...)". Nica a mai subliniat ca "de la preluarea mandatului de primar pana azi, Dominic Fritz nu a avut loc nici macar o singura intrunire a CLSU Timisoara in care sa se discute si sa se stabileasca si sa se aprobe un plan adaptat de masuri anti-COVID. Primarul Dominic Fritz este responsabil de convocarea CLSU. Daca CLSU nu reactioneaza, atunci ce sa ne asteptam la masuri de protejare a economiei locale, de informare si constientizare a cetatenilor privind pericolul! (...)", a spus Nica.Presedintele interimar al PNL Timis a reiterat motivele pentru care nu a sustinut carantinarea Timisoarei si a zonei periurbane si a exemplificat ca comuna Giroc nici nu a indeplinit punctajul de carantinare, fiindu-i impusa fortat aceasta masura.Alin Nica a afirmat ca nici carantina nu a fost pregatita asa cum trebuia , nefiind stabilite mecanisme minime de protectie sociala, a firmelor, a economiei locale, ca "a fost trecut sub tacere faptul ca exista locuri libere la vaccinare si ca se putea intra in etapa a treia", populatia nefiind informata. Solicit autoritatilor locale din Timisoara un plan de limitare a chinului pentru oameni si firme (...). Trebuie sa le aratam oamenilor ca exista speranta si chiar daca nu sunt atributiile mele, lansez o mana intinsa si arat ca sunt solutii ce pot fi aplicate pentru a reduce gradul de infectare, dar pentru aceasta trebuie implicare maxima a primarului Timisoarei", a comentat Nica.Liderul CJ Timis a propus, in acest sens, patru solutii: telemunca (intrucat majoritatea cazurilor de infectare se intampla la locul serviciu, unde este cea mai intensa interactiune si durata, in mediu inchis); devansarea etapei a treia de vaccinare; filtre si in interiorul localitatilor, nu doar la iesire, "dar nu cu scop punitiv, ci de informare, pentru ca oamenii trebuie sa inteleaga ca legile trebuie respectate, nu ocolite" si identificarea de solutii pentru protejarea economiei locale.Alin Nica a punctat faptul ca unele din aceste masuri i-au fost aduse la cunostinta primarului Dominic Fritz, inca dinainte de intrarea in carantina, dar au ramas fara rezultat.