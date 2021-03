Presedintele Consiliului Judetean Timis: Nu sunt de acord cu carantinarea fara discernamant a municipiului Timisoara

"Nu sunt de acord cu carantinarea fara discernamant a municipiului Timisoara si a zonei periurbane. In cadrul discutiilor de astazi cu seful DSU Raed Arafat , cu directorul DSP Timis si cu primarul Timisoarei am solicitat cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei. Pana in momentul de fata nu am primit argumente solide astfel ca decizia mea este impotriva unei carantine formale, lipsite de eficienta", a scris Alin Nica pe pagina sa de Facebook Presedintele Consiliului Judetean Timis atrage atentia ca dincolo de masurile de protectie, Timisoara are nevoie si de vaccinuri."Dincolo de respectarea distantarii sociale si a normelor de igiena, Timisoara are nevoie de vaccinuri, de o informare corecta si responsabila a locuitorilor si o abordare care sa vizeze deopotriva sectorul medical, pe cel economic si pe cel al educatiei", a mai scris Nica.Liderul CJ Timis mai atrage atentia ca ar trebui luate unele masuri, in cazul in care primarul Dominic Fritz va "forta carantina"."Daca totusi decizia primarului Timisoarei este de a forta carantina, atunci atrag atentia asupra necesitatii adoptarii in paralel a urmatoarelor masuri: libertate de deplasare pentru persoanele vaccinate si pentru cele care au facut deja boala; sprijin financiar compensatoriu de urgenta pentru operatorii economici afectati; alocarea de catre Ministerul Sanatatii a unui numar suplimentar de vaccinuri. In toamna anului trecut, la o rata de infectare comparabila sau chiar mai mica daca luam in considere faptul ca au fost introduse in calcul si focarele, a fost solicitata carantina pentru Timisoara si a fost respinsa. Inchei cu o intrebare retorica: ce s-a schimbat de atunci?", a mai scris Nica pe Facebook.Vineri, rata de infectare cu COVID-19, la Timisoara, a fost 7,56 cazuri la o mie de locuitori.