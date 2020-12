Primaria Timisoara are de platit 18 milioane de lei din procese pierdute in 2020. Dominic Fritz: "De exemplu, o fosta directoare are de primit cateva sute de mii de lei"

Edilul a precizat ca, de la preluarea mandatului, a achitat peste 14 milioane de lei din cele 18 milioane, 500.000 de lei reprezentand cheltuieli de judecata."Primaria a platit deja (in mandatul sau - n.r.) 14 milioane de lei despagubiri si cheltuieli de judecata in procese pierdute si mai avem peste 3,7 milioane de lei de achitat. Deci, total, in acest an sunt 18 milioane de lei din cauza proceselor pierdute, ceea ce mi se pare o suma mult prea mare. E clar ca o primarie este data in judecata pentru tot felul de probleme, avem in jur de 2.500 de procese pe rol, dar 18 milioane de lei intr-un singur an este mult prea mult pentru a fi acceptabil", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Dominic Fritz.El adaugat ca va trebui sa se lucreze la o strategie juridica, astfel incat aparatul de specialitate sa nu mai faca atatea greseli in materie de procese, dar si pentru a se apara mai bine in instanta, in vederea reducerii proceselor pierdute.Dominic Fritz a mai spus ca lista proceselor pierdute este de cateva sute, cu diverse firme, cu persoane fizice, dar si cu angajati ai primariei."De exemplu, la Directia de Asistenta Sociala, unde fosta directoare a dat in judecata Primaria (pentru ca a fost schimbata din functie - n.r.), a castigat procesul si are de primit cateva sute de mii de lei", a detaliat Fritz.Un alt proces pierdut de primarie vizeaza o victima a furtunii din septembrie 2017 peste care a cazut un copac, in Gradina Zoo din Timisoara, si care a decedat, iar administratia locala va trebui sa plateasca daune de 100.000 de euro."Suma aceasta imi arata o lipsa sistematica de respect pentru lege pentru ca, daca pierzi procese in valoare de 18 milioane de lei intr-un singur an, aceasta spune ceva despre respectul tau pentru legalitate. Aceasta este o parte din mostenirea vechii administratii, dar se va schimba. Procesele pe care le vom pierde anul viitor vor fi tot procese care s-au pierdut in fosta administratie. Aici poate gasim si o parte din raspunsul la intrebarea de ce primaria nu are bani sa-si plateasca facturile", a punctat Fritz.Primarul sustine ca nu poate exista o primarie fara astfel de cheltuieli, dar o buna parte dintre aceste procese puteau fi evitate si ca exista o analiza in curs.Dominic Fritz a mai mentionat ca a rugat si Corpul de control sa faca verificari daca este posibila o actiune in regres, dar ca exista si posibilitatea unor cercetari administrative din partea sa."Sunt in discutii si cu Curtea de Conturi, dar care este o institutie separata, cu mandat separat. Cred ca este important ca acolo unde, in urma unor greseli ale unor indivizi, contribuabilii timisoreni au avut de suferit daune, va trebui sa vedem daca nu se pot recupera aceste prejudicii", a incheiat Dominic Fritz.Citeste si: