Primarul Dominc Fritz: Entuziasmul fata de titlul de Capitala Culturala Europeana a disparut aproape complet

Edilul mai spune ca, pentru a retrezi interesul comunitatii fata de acest proiect, a propus planul "Restart Timisoara 2023", care sa creeze un ecosistem cultural vibrant in oras.Primaria Timisoara a organizat, vineri seara, o intalnire cu toti reprezentantii mediului cultural local, in cadrul careia edilul a punctat ca municipalitatea a pregatit o noua strategie care vizeaza sectorul cultural al orasului, care va avea un impact major asupra modului de finantare a proiectelor culturale, precum si pregatirea pentru 2023, cand orasul va detine titlul de Capitala Europeana a Culturii."Au trecut patru ani de cand Timisoara a castigat titlul de Capitala Europeana a Culturii, iar entuziasmul de atunci a disparut complet. Mai mult, proiectul a nascut si multe frustrari si chiar a dezbinat comunitatea culturala din oras, iar in ultimii ani nu s-au facut progrese nici in domeniile adiacente programului cultural, de promovare, turism, sponsorizari etc. Asociatia (Timisoara CCE 2023, n.r.) trebuie sa fie parte a acestui puzzle, eu nu sunt unul dintre cei care doresc sa dizolve asociatia sau sa plece primaria ca membru din asociatie, dar nu mai trebuie sa fie singura entitate care garanteaza succesul.Nu mai putem sa mizam tot proiectul Capitala Europeana a Culturii pe functionarea asociatiei, care este si blocata din mai multe puncte de vedere (...). Nu imi doresc sa pierdem urmatorii doi ani continuand luptele ultimilor patru ani si judecand litigiile aparute in trecut", arata Dominic Fritz intr-un comunicat remis, sambata, 13 februarie.Planul Primariei Timisoara pentru repornirea sectorului cultural din oras se bazeaza pe trei actori principali, respectiv, pe Serviciul de cultura din cadrul primariei, pe Centrul timisorean de proiecte si pe Asociatia de promovare a Timisoarei.Serviciul de cultura va avea misiunea de a elabora, coordona si implementa directiile strategice din cultura si va reprezenta primaria in foruri culturale locale, nationale sau internationale. Totodata, acest serviciu se va ocupa de armonizarea calendarului evenimentelor culturale si va realiza studii privind perceptiile si impactul proiectului CCE la nivelul Timisoarei si al regiunii.Centrul timisorean de proiecte, subordonat primariei, va oferi sprijin si finantare din banii orasului mai multor sectoare cheie, precum cultura, sport, educatie, mediu etc. Cu ajutorul acestui centru se vor putea obtine finantari nerambursabile pentru toate aceste domenii. Specialistii de aici se vor ocupa si de sprijinirea in elaborarea, implementarea si raportarea proiectelor. Tot acest centru va dezvolta si programe de burse, rezidente si formare culturala.Asociatia de promovare a Timisoarei va veni in sprijinul sectorului HORECA, ai carui reprezentanti au solicitat infiintarea structurii. Va fi o organizatie de management al destinatiei si va functiona din veniturile obtinute din taxa de turism si cotizatii, iar scopul ei este dezvoltarea brandului de oras si a strategiilor de atragere de turisti, investitori, studenti, resursa umana specializata. Noua asociatie se va mai ocupa si de atragerea de resurse financiare private pentru oras, sponsorizari, inclusiv pentru cofinantarea sectorului cultural din municipiu. Dominic Fritz a adaugat ca in urma discutiilor avute recent, la Bucuresti, Ministerul Culturii a decis ca pe langa alocarea de fonduri pentru infrastructura culturala a orasului, sa deschida o linie speciala de finantare pentru proiectele culturale ale Timisoarei, prin Administratia Fondului Cultural National (AFCN). Tot in Ministerul Culturii va fi numit un subsecretar de stat care va avea principala misiune de a sprijini proiectul Capitala Europeana a Culturii.De asemenea, pentru corelarea activitatilor in jurul proiectului CCE si luarea unor decizii strategice dincolo de programul cultural pentru anul 2023, se va infiinta un Comitet de coordonare pentru programul cultural Timisoara-CCE.