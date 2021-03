Primarul Timisoarei se gandeste deja la un nou mandat de edil: "Voi candida in 2024"

Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, de marti, daca ar fi intentionat sa demisioneze din functie, asa cum se discuta in spatiul public, Dominic Fritz a negat aceste informatii."Adevarul este ca aceste informatii care au aparut sunt false. Presupun de unii care viseaza ca o sa revina in curand la butoane. Nu este cazul", a declarat primarul Dominic Fritz. El a dat asigurari ca nu intentioneaza sa plece din fruntea Primariei Timisoara, ba mai mult isi doreste sa candideze pentru un nou mandat in 2024."Eu sunt primarul Timisoarei, voi fi primarul Timisoarei. Voi candida in 2024 sa fiu primarul Timisoarei si sunt concentrat sa fac ceea ce trebuie pentru ca acest oras sa isi atinga tot potentialul in care cred cu toata taria. Asta este focusul meu. Nu m-am gandit in absolut nicio secunda in ultimele luni sa renunt la aceasta misiune, pentru ca iau foarte mult in serios increderea pe care am primit-o", a precizat Dominic Fritz. In noaptea de luni spre marti, in timpul protestelor organizate si la Timisoara, cateva sute de protestatari au mers pentru a doua oara in fata locuintei primarului Dominic Fritz si i-au cerut demisia, nemultumiti ca edilul a fost un sustinator al masurii carantinei.