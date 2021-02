Fritz cere demiterea directorului Administratiei Piete, dupa ce o hala de flori a ars. Comerciantii se incalzeau cu aeroterme

Problemele de la Piete

In urma discutiilor cu reprezentantii ISU Timis, Dominic Fritz a aflat ca hala a ars "din cauza nerespectarii unor prevederi elementare privind securitatea la incendiu" si a cerut demisia lui Nasleu si "pentru grave deficiente de management"."Hala din 'Piata 700' nu ofera conditii decente comerciantilor , iar acestia sunt nevoiti sa se incalzeasca cu aeroterme pe care le aduc de acasa. De asemenea, zona este pazita in timpul noptii tot de comercianti. Hala de flori din 'Piata 700' a ars din cauza nerespectarii unor reguli elementare de protectie impotriva incendiilor. Prejudiciul si responsabilitatile legale le vor stabili autoritatile, in urma anchetei.Cer imperativ Consiliului de Administratie al acestei societati sa convoace o sedinta de urgenta si sa il demita astazi pe domnul Nasleu. Nepasarea si neprofesionalismul domnului Nasleu putea sa ne coste vieti. Vedem ce se intampla in tara din cauza instalatiilor electrice improvizate ", a declarat Dominic Fritz, dupa ce a vizitat hala.Primarul Timisoarei considera ca seful de la Piete S.A. avea suficient timp in cei doi ani de cand conduce aceasta societate sa remedieze astfel de deficiente elementare.Edilul a adaugat faptul ca daca la inceputul anului 2019, cand la conducerea societatii a fost instalat Nasleu, Piete S.A. avea profit, situatia societatii a ajuns acum critica, la finalul anului 2020 pierderile depasind 2,5 milioane de lei."Domnul Nasleu este director de doi ani la Piete S.A., ar fi putut in acest timp sa creeze conditii pentru piata de flori. Nu s-a intamplat si am ajuns aici. Fosta administratie a inchis ochii si la managementul defectuos al societatii, care a avut pierderi sub conducerea domnului Nasleu.Am realizat un raport de monitorizare si evaluare a activitatii Piete S.A. pentru perioada 2018-2020 si situatia este critica. Daca la inceputul anului 2019, cand domnul Nasleu a preluat conducerea societatii, aceasta era pe profit, ulterior situatia s-a inrautatit dramatic. La finele anului 2019, pierderile au depasit 1,2 milioane de lei si acum au ajuns la peste 2,5 milioane de lei", a detaliat Dominic Fritz.In ceea ce ii priveste pe comerciantii de la hala de flori din "Piata 700", prioritatea administratiei este ca acestia sa isi continue activitatea neintrerupt in aceasta perioada, in conditii de siguranta. Ei vor fi mutati temporar in zona de legume-fructe."Conducerea Primariei Timisoara acorda o atentie deosebita acestei zone centrale, atat de neglijata de fostele administratii, care nu au reusit sa o asaneze, si va pregati un proiect de revigorare a zonei, pe care il va prezenta public imediat ce acesta va fi finalizat", a incheiat Fritz.