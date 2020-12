Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, despre anul 2020: Am invatat sa fac sarmale, am doua nepoate nou-nascute, am castigat primaria impreuna

Fritz a fost una dintre surprizele alegerilor locale din septembrie 2020. A candidat din partea USR PLUS si l-a invins pe primarul PNL , Nicoale Robu.Mesajul transmis de Dominic Fritz:Gata, inchid si eu biroul. Si anul.Am invatat sa fac sarmale, am doua nepoate nou-nascute, am castigat primaria impreuna, am gestionat o pandemie, am inceput sa facem ordine, am negociat un guvern, am gasit oameni incredibil de faini care s-au alaturat proiectului nostru.2020, ne-ai bulversat viata, dar ne-ai readus si dulcea, exasperanta, obositoarea, energizanta sansa a unui nou inceput. Te las cu un mare sentiment de recunostinta.Dar totusi - hai odata 2021. La multi ani!