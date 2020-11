VIDEO Dominic Fritz si doctorul Musta au lansat un proiect unic in Romania. Rolul esential pe care il au medicii de familie

Proiectul de telemedicina face parte din proiectul "Oxigen pentru Timisoara", lansat de Dominic Fritz imediat dupa instalarea in functie. "Primaria a cumparat concentratoare de oxigen pentru spitalele primariei. In al doilea rand, lucram cu societatea civila pentru cumpararea de pulsoximetre si concentratoare de oxigen pe care pacientii sa le foloseasca acasa. Al treilea element este crearea unui spital virtual, unde pacientii beneficiaza, la domiciliu, de cele mai bune ingrijiri", a explicat Dominic Fritz.Primarul Timisoarei a declarat ca initiativa este una comuna: comunitatea City Doctors, infiintata de doctorul Musta, Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" si medicii de familie. Potrivit lui Fritz, proiectul de telemedicina prevede realizarea unei platforme online care sa fie pusa la dispozitia tuturor medicilor de familie din Timis."Prin aceasta aplicatie, medicii de familie pot accesa fisele pacientilor care au trecut prin triajul de la Victor Babes, apoi, prin aceasta aplicatie, medicii de familie primesc recomandari de tratament. Tot prin aceasta aplicatie medicii de familie pot decide daca pacientii au nevoie de concentratoare de oxigen sau pulsoximetre", a declarat Fritz, potrivit caruia in zilele urmatoare sunt asteptate 500 de pulosximetre la Timisoara.Doctorul Virgil Musta a declarat ca proiectul de telemedicina este foarte important in contextual cresterii numarului de cazuri. "Ne-am confruntat cu multi pacienti care nu doresc sa se interneze. Sunt bolnavi, stau acasa si daca nu beneficiaza de tratament de specialitate se decompenseaza si ajung in spital intr-o forma foarte grava din care ne este foarte greu sa ii mai salvam. Din acest motiv am realizat acest proiect cu medicii de familie prin care sa ne ajutam unii pe altii", a declarat doctorul Virgil Musta.Medicul specialist in boli infectioase a explicat cum sunt tratati acasa pacientii prin proiectul de telemedicina. "La un moment dat exista riscul ca simptomele sa se agraveze. Medicii de familie au un scor pe baza caruia evalueaza pacientul si daca apar forme de severitate, tusea intensa, reaparitia febrei, oboseala sau lipsa de aer, medicul de familie hotaraste daca acel pacient poate sa ramana la domiciliu cu tratament cu oxigen prin concentratoare, aceste concentratoare fiind niste aparate care concentreaza aparatul din aer. Daca pacientii prezinta semne severe de boala, cu concentratii de oxigen mai mici de 90, medicul de familie va indruma pacientul sa se interneze in spital", a explicat doctorul Virgil Musta.Presedintele Societatii Timis de Medicina de Familie, doctor Mihai Sorin Iacob a salutat initiativa si a explicat ca accesul pe platform este optional pentru medicii de familie. Sorin Mihai Iacob a mai explicat ca e important ca autoritatile centrale sa nu mai complice inutil viata medicilor de familie."Din punct de vedere legislativ nu stam tot atat de bine cum stam la nivelul autoritatilor locale pentru ca nu ne ajuta cu nimic, doar intaresc un sistem birocratic in care noi completam hartii si formulare pe care sa le predam directiilor de sanatate publica. Am ajuns sa facem in asa fel incat medicii sa devina juristi, iar juristii sa faca medicina la nivel guvernamental", a declarat doctorul Mihai Sorin Iacob.Potrivit doctorului Musta, proiectul lansat in premiera la Timisoara este dorit deja si in alte zone ale tarii.