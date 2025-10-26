Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”

Autor: Aniela Manolea
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 21:55
Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”
Coaliția ”are un potențial distrugător asupra sănătății mele”, spune Dominic Fritz, președintele USR FOTO / Hepta

Liderul USR, Dominic Fritz, a recunoscut duminică, 26 octombrie, că, uneori, atmosfera din ședințele coaliției poate fi considerată „nesănătoasă”. Primarul Timișoarei a reamintit de faptul că actuala coaliție de guvernare „nu este un mariaj de iubire”.

După ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că îi vine să se ia de părul pe care nu-l are în timpul ședințelor coaliției, Dominic Fritz a confirmat atmosfera stresantă a ședințelor.

„Cred că are un potențial distrugător asupra sănătății mele, uneori. Dar important este că facem lucrurile să funcționeze pentru români. Asta ne iese uneori mai bine, alteori mai puțin bine. Nu este o opțiune să stăm la margine”, a spus liderul USR, Dominic Fritz, la Antena3.

Primarul Timișoarei, aflat la al doilea mandat, consideră că motivele care au dus la formarea coaliției sunt mai importante decât potențialele diferențe dintre PSD, PNL, UDMR și USR.

„Nu vreau acum să intru în detalii, dar e normal că această coaliție, cum să vă spun, nu este un mariaj de iubire (...) în același timp este o coaliție care s-a format într-un moment extrem de critic pentru România, în care am avut și amenințarea extremistă și în același timp și o situație bugetară extrem de periculoasă”, a explicat Dominic Fritz.

Chiar dacă există potențial de conflict în coaliție, rezultatul final contează cel mai mult, crede el.

„Cred că între noi toți potențialul să ne irităm reciproc este acolo, dar important este ca la sfârșit să ajungem la soluții și la concluzii (...) Politic e și normal să existe diferențe PSD-USR, de exemplu. Sunt două partide complet diferite, care, încă o dată, se străduiesc să conlucreze pentru România”, a concluzionat Dominic Fritz.

