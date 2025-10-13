Avertisment pentru părinți, de la un mare campion: ”E pentru bogați”. Cât trebuie să plătești între 13 și 18 ani ai copilului

”Tenisul este un sport pentru bogați”, a afirmat fostul jucător austriac Dominic Thiem, care denunță costul financiar al unei cariere de profesionist, scrie L'Equipe.

Retras de aproape un an, Dominic Thiem, invitat al podcastului spaniol Jot Down Sport, a vorbit despre costul ridicat al unei cariere de profesionist. Pentru austriac, este inacceptabil ca jucătorii din circuitul juniorilor să se îndatoreze cu 100.000 de euro pe an pentru a-și urma visul.

”Tenisul este un sport pentru bogați și îți dai seama de asta de la o vârstă fragedă. Antrenamentul, de exemplu, este foarte scump. Pot să vă spun că între 13 și 18 ani trebuie să plătești între 80.000 și 100.000 de euro pe an, adică aproape un milion de euro în total, o sumă pe care nimeni nu și-o poate permite”, a declarat Thiem.

La academia sa, câștigătorul US Open din 2020 spune că face tot posibilul să ajute, dar circuitul rămâne prea scump: ”Avem un tânăr de 17 ani foarte talentat, care a concurat la US Open pentru juniori. Călătorește ca un profesionist timp de 35 de săptămâni pe an, dar nu primește niciun bonus, așa că în acest timp, doar cheltuie.”

”Când am început să urc în clasament, nu m-au interesat banii sau să înțeleg cum funcționează asta, am vrut doar să fiu sigur financiar pe tot parcursul carierei mele”, a spus Thiem. Și chiar și atunci când jucătorul trece mai multe tururi și câștigă bani, este evident că nu-i revin toți banii. ”Primul tur de la Wimbledon îți aduce 65.000 de lire sterline, dar pierzi peste 60% din această sumă. Mai întâi trebuie să deduci taxele țării în care joci, care sunt luate din premiile în bani, apoi taxele propriei țări și, în final, costurile legate de echipa ta”, a explicat Thiem.

Atingerea vârfului tenisului poate reduce presiunea, dar aceasta nu dispare niciodată. Jucătorul cu 17 titluri câștigate în circuitul principal spune: ”Când ești în primii trei sau cinci, câștigi bani frumoși și primești oferte avantajoase, dar în cazul când cobori în clasament, poți suferi pierderi financiare semnificative. Contractele de sponsorizare oferă o sumă anuală fixă plus sponsori, dar când cobori în clasament sau te accidentezi, aceste sume scad considerabil”, a spus Thiem.

Ads