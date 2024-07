Dominique Strauss-Kahn: Nu mai suport. Sa ma lase in pace!

Fostul sef al Fondului Monetar International Dominique Strauss-Kahn a oferit primul interviu dupa mai bine de un an, in care cere sa fie lasat in pace. Precedentul interviu fusese acordat televiziunii TF1, in septembrie 2011.

In interviul pentru Le Point, care va fi publicat joi, DSK nu abordeaza subiecte politice sau economice.

Fostul sef al FMI si-a exprimat indignarea referitoare la atentatele repetate la viata sa privata, vorbind despre problemele pe care acestea i le provoaca vietii sale cotidiene.

"Nu mai am responsabilitati publice, nu mai candidez nicaieri. Nu am fost niciodata condamnat, nici in aceasta tara, nici in oricare alta. Prin urmare, nimic nu justifica faptul ca am devenit obiectul unei urmariri mediatice care, in unele zile, seamana cu urmarirea unui om. (...) Nu mai suport ca unii sa-si asume dreptul de a abuza de situatia mea si de anchetele judiciare care ma vizeaza - gresit - pentru a dispretui viata mea privata si pentru a raspandi mizerii in cele patru zari, reale sau inventate, sub pretextul al nu stiu carei transparente mediatice. Sa ma lase in pace!", a declarat Strauss-Kahn.

Persoane surprinzatoare la petrecerile sexuale. DSK: "Am fost naiv ca n-am spus mai mult"

Acesta a evocat, pentru prima oara, consecintele pe care viata sa privata le-a avut asupra carierei sale politice.

"Am crezut mult timp ca as putea sa-mi traiesc viata asa cum am invatat, fara a-mi afecta responsabilitatile. Inclusiv comportamentele libere intre adulti care consimt - exista numeroase seri la Paris in acest sens, ati fi surprinsi sa regasiti anumite persoane... Am fost naiv, pentru ca nu am spus mai mult", a spus DSK.

El a asigurat ca nu simte nicio frustrare in legatura cu campania prezidentiala ratata, adaugand ca regreta ca a cauzat "o dubla deceptie francezilor".

Dominique Strauss-Kahn, achitat in inca un proces de viol

Dominique Strauss-Kahn a fost achitat saptamana trecuta in procesul in care era acuzat ca ar fi participat la un viol in grup, al unei prostituate, intr-o camera a unui hotel din Washington. Fostul sef al Fondului Monetar International inca face obiectul unui proces, in Franta, in legatura cu un dosar de proxenetism cu minore care vizeaza hotelul Carlton din Lille.

