Dominique Strauss-Kahn, prezumptia de nevinovatie si certitudinea de faliment politic (Opinii)

Stirea arestarii presedintelui FMI, Dominique Strauss-Kahn, sub acuzatiile de agresiune sexuala si tentativa de viol, a cazut ca un traznet asupra Frantei oficiale, politice si mediatice. De la primele ore ale diminetii de duminica, 15 iunie, posturile de televiziune franceze au dezbatut subiectul cu pasiune, transformandu-l in prioritate a agendei publice.

"Prezumptia de nevinovatie" a fost expresia favorita a zilei. Pentru romanii cu memorie buna, aceasta expresie are o rezonanta aparte. Ea se afla in topul stereotipurilor verbale folosite de majoritatea politicienilor dupa 1989. Secondata de aproape de o alta: "Sa lasam justitia sa se pronunte".

In tari precum Franta sau Romania, valoarea adaugata a unei afirmatii publice emise de un politician pentru a indica ca o persoana arestata sub un motiv oarecare beneficiaza de "prezumtia de nevinovatie" este egala cu valoarea adaugata a unei afirmatii publice care ar indica, de exemplu, ca "soarele rasare dimineata".

Ambele sunt adevarate si niciun individ sanatos din punct de vedere mintal nu le pune la indoiala. Si atunci de ce unii politicieni, din Franta, Romania sau de aiurea, se simt deseori obligati sa repete astfel de truisme? Pentru ca doresc sa transmita semnale de solidaritate si - ca politicieni democrati, nu-i asa? - nu-si permit sa le transmita explicit, caz in care ar suna cam asa: "Indiferent ce ar fi facut, avem interese mari cu el, asa ca aveti grija".

Dominic Strauss-Kahn beneficiaza, evident, de prezumtia de nevinovatie. Evident este si faptul ca ultimul cuvant in acest caz il va avea justitia. Cu o precizare: justitia americana, nu cea franceza. Sa fie acest detaliu unul dintre motivele nervozitatii de la Paris? Seful FMI a decis sa pledeze "nevinovat". Deducem ca ambitiile sale politice de a prelua postul lui Nicolas Sarkozy in 2012 sunt nu numai reale, dar si extrem de puternice.

Altfel, mai ales ca are antecedente similare, ar fi putut sa pledeze "vinovat" si, nu ne indoim, avocatii i-ar fi negociat o solutie suportabila, de exemplu o pedeapsa cu suspendare, insotita de o compensatie consistenta pentru amarata de camerista care a avut ghinionul de a-l intalni, singura, pe bazileul finantelor internationale.

Admitandu-si vinovatia, Dominique Strauss-Kahn si-ar fi anulat insa orice sansa de instalare la Palatul Elysee. Pledand "nevinovat", seful FMI va fi prezentat in fata unei "curti cu jurati" americane: un grup de cetateni alesi la intamplare din baza de date a unui calculator. Perspectiva ca acestia sa decida verdictul da frisoane multor politicieni francezi, mai ales din Partidul Socialist, care priveste spre Dominique Strauss-Kahn ca spre un "salvator providential".

Dintre toate tarile, Franta ar trebui sa inteleaga cel mai bine ce inseamna "stanga" si "dreapta". Intelesul politic al acestor termeni a fost inventat in Franta si nu altundeva, iar lumea intreaga inca ii foloseste. Stanga politica s-a nascut in Franta. Lozincile ei privind apararea muncitorilor, saracilor, defavorizatilor si imigrantilor au inflacarat imaginatii si au pornit revolutii. Dupa 1945, stanga franceza, inclusiv Partidul Socialist, a atacat constant si furibund "capitalismul anglo-saxon", "marea finanta mondiala" si institutiile asociate lor.

Astazi, socialistii isi leaga toate sperantele de castigare a Presedintiei Frantei tocmai de presedintele FMI, un om platit cu 30.000 de euro pe luna, care doarme in hoteluri de lux pentru 3.000 de euro pe noapte, cu numeroase scandaluri sexuale la activ, acuzat de viol de catre o camerista (o femeie din "clasa muncitoare", prin urmare) si care fuge sa prinda primul avion spre Paris uitandu-si obiecte personale in hotel, in loc sa cheme imediat politia in ajutor, cum o "victima a unei inscenari" probabil ar fi procedat.

La atata consecventa si moralitate, e usor sa gasesti prezidentiabili. Mai greu este sa convingi electoratul ca politica actuala are un sens.

