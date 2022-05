DSK ar putea sa o dea in judecata pe femeia care l-a acuzat de viol

Dominique Strauss Kahn, fostul sef al Fondului Monetar International, ar putea sa o dea in judecata pe Nafissatou Diallo, femeia care l-a acuzat de viol si din cauza careia a stat aproape trei luni in inchisoare.

Avocatii fostului sef al FMI au spus ca ar putea apela la un proces impotriva cameristei, desi in prezent DSK nu are aceasta intentie, informeaza Fox News.

Saptamana trecuta, procurorii din Statele Unite au renuntat la procesul in care DSK era acuzat de viol, pentru ca victima nu era credibila.

Procurorii au decis sa victima nu are credibilitate dupa ce s-a constatat ca aceasta a mintit in cererea de azil pentru Statele Unite, sustinand ca fost violata in grup in tara de origine. In plus, logodnicul femeii era traficant de droguri si ii trimitea sume mari de bani.

Procesul DSK continua in civil: Fostul sef FMI nu vrea sa-i dea niciun ban cameristei

Procesul impotriva lui Dominique Strauss Khan continua insa in civil, iar avocatii sai sustin ca, in cazul in care "atacurile avocatilor femeii sunt prea josnice, se poate intenta proces civil".

Acestia au adaugat insa ca exista semne ca avocatii femeii ar fi deschisi la o intelegere, desi fostul sef al FMI ar fi sustinut clar ca nu vrea sa ii dea bani femeii.

Nafissatou Diallo l-a acuzat pe DSK de viol, sustinand ca, dupa ce a intrat in camera de hotel pentru a face curatenie, acesta a iesit gol din baie si a obligat-o sa ii faca sex oral. Probele ADN au confirmat incidentul, insa DSK sustine ca a fost vorba de un contact sexual cu consimtamantul femeii.

Dominique Strauss-Kahn a mai fost dat in judecata si de o jurnalista franceza, care sustine ca a violat-o in 2003.