Donald Trump, a ajuns marţi, 4 aprilie, la tribunalul din Manhattan la ora locală 14.15 (21.15, ora României).

Din punct de vedere juridic, Trump se află în arest înainte de a fi pus oficial sub acuzare, menţionează CNN. Din momentul în care fostul preşedinte Donald Trump a sosit la biroul procurorului districtual din Manhattan, el se află în arest şi este în custodia poliţiei până la punerea sa sub acuzare.

Urmează ca lui Trump să i se ia amprentele digitale ca parte a procedurii, deşi încă nu este clar dacă i se va face şi o fotografie de identificare. El va fi apoi dus într-o sală de judecată, unde va fi pus oficial sub acuzare - o înfăţişare care se aşteaptă să fie rapidă şi de rutină, dar care reprezintă un moment de referinţă în istoria SUA.

Nu este de aşteaptat ca Trump să fie încătuşat în urma arestării sale, întrucât va rămâne sub protecţia constantă a forţelor de ordine.

Consilierii l-au îndemnat pe fostul preşedinte să se abţină de la declaraţii până când nu va ajunge acasă, acolo unde sunt aşteptaţi să se adune sute de susţinători, asociaţi şi prieteni de-ai săi. Consilierii l-au avertizat, de asemenea, pe Trump că orice remarcă spontană îl expune unui risc de a-şi vedea afectat cazul. Sursele CNN spun că este de aşteptat ca şi discursul pe care Trump îl va rosti la Mar-a-Lago, după ce va fi pus sub acuzare, să fie mai întâi citit şi supervizat de avocaţii săi.

Trump şi-a petrecut dimineaţa zilei de marţi la telefon cu aliaţii republicani, cu cercul său restrâns de consilieri politici şi cu echipa sa juridică, concentrându-se din ce în ce mai mult asupra acuzaţiilor specifice care ar putea fi în rechizitoriul al cărui conţinut este păstrat deocamdată secret. Trump nu poate evalua pe deplin drumul politic sau juridic care îl aşteaptă până când nu va afla ce anume se află în actul de acuzare.

În timp ce se pregăteşte să părăsească Trump Tower imediat după ora prânzului, fostul preşedinte este conştient că va pierde controlul pe care era obişnuit să-l exercite de fiecare dată asupra bătăliilor sale politice, asupra tabloidelor de scandal şi asupra afacerilor pe care le-a făcut zeci de ani în Manhattan. După ce se va preda - chiar dacă va pleda nevinovat - el va fi un acuzat penal, statut pe care a încercat o viaţă întreagă să îl evite.

