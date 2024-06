Cum a ratat Donald Sutherland un salariu de 20 de milioane de dolari. Greșeala enormă pe care a făcut-o: "Trebuie să mă plătească în avans"

Gigantul hollywoodian Donald Sutherland a murit joi, la vârsta de 88 de ani, la Miami, după o lungă boală.

Fiul său, actorul Kiefer Sutherland, a anunțat pe X, fostul Twitter: "Cu inima strânsă, vă spun că tatăl meu, Donald Sutherland, a murit. Personal, cred că unul dintre cei mai importanți actori din istoria filmului. Niciodată nu a fost intimidat de un rol, bun, rău sau urât. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit și nu se poate cere mai mult decât atât. O viață bine trăită."

În timp ce omagiile se revărsau, a ieșit la iveală o poveste despre unul dintre primele roluri ale lui Sutherland: comedia clasică din 1978, "National Lampoon's Animal House".

Sutherland ar fi avut de ales între a accepta un onorariu de 2% din profitul brut al filmului sau 35.000 de dolari. El a optat pentru cea de-a doua variantă - și a recunoscut ulterior că această greșeală l-a costat un salariu mare.

Regizat de John Landis, filmul se petrece la fictivul Faber College (bazat în mare parte pe Dartmouth College) și urmărește o frăție de băieți cu probleme, cum ar fi John "Bluto" Blutarsky (John Belushi) și Eric "Otter" Stratton (Tim Matheson), care se confruntă cu rivali, organizează petreceri și se luptă cu decanul după ce au fost puși în "probațiune dublă secretă". Sutherland l-a interpretat pe Dave Jennings, un profesor de engleză fumător de marijuana care are o aventură cu o studentă, Katy (Karen Allen).

Filmul este un clasic modern și una dintre cele mai de succes comedii din toate timpurile. Dar, directorii studiourilor nu aveau așteptări prea mari în 1978.

"Nu aș face niciodată filmul ăsta"

Potrivit cărții "Fat, Drunk, and Stupid: The Inside Story Behind the Making of Animal House", de Matty Simmons, șeful studiourilor Universal, Ned Tanen, a declarat după ce a citit prima schiță: "Toată lumea este beată, sau drogată sau face sex. Nu aș face niciodată filmul ăsta".

Studioul a acceptat în cele din urmă să facă filmul pentru 3 milioane de dolari, dar au considerat că Belushi, vedeta din "Saturday Night Live", nu era un nume suficient de mare.

"Îl aveam pe Belushi, dar Universal tot voia o altă vedetă. Acum, eu fusesem un lacheu pe platoul de filmare al filmului Kelly's Heroes din Iugoslavia, iar eu și Donald Sutherland devenisem foarte buni prieteni. Obișnuiam să am grijă de Kiefer", a declarat Landis pentru Entertainment Weekly în 1998.

"Așa că l-am sunat pe Donald, iar el a spus: "O voi face, dar nu pentru un tarif standard. Trebuie să mă plătească în avans"."

Simmons a relatat că studioul dorea o vedetă, dar "nu voia să plătească pentru o vedetă", ceea ce a dus la o negociere care avea să se încheie ca unul dintre regretele lui Sutherland.

"[Sutherland] a cerut mai întâi 250.000 de dolari și, după spusele lui Landis, "Studioul a spus: "Pleacă de aici!""". a scris Simmons.

Studioul a replicat oferindu-i 20.000 de dolari pentru o zi de muncă plus puncte - un procent din profituri.

Potrivit cărții, Sutherland i-a spus lui Landis: "Nu pot accepta această ofertă. Vreau doar banii. Nu vreau niciun punct în film".

În cele din urmă, au ajuns la concluzia că Sutherland câștiga 35.000 de dolari fără "puncte".

Comedia a ajuns să câștige 141 de milioane de dolari în box office, la un buget de 3 milioane de dolari.

"Nu vreau să știu"

În 2024, rămâne al 62-lea film cu rating R (intern) cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Într-un interviu acordat în 2012 la emisiunea radiofonică "Opie and Anthony", Sutherland a declarat că numărul de puncte care i-a fost oferit a fost de 2%.

Când a fost întrebat: "Știți în ce s-ar fi tradus aproximativ 2%?". Sutherland a zâmbit și a răspuns: "Nu vreau să știu".

"Nu-mi amintesc cifrele implicate", a declarat Landis pentru EW. "Dar, scrie nypost.com.

