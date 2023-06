Matt Damon și Ben Affleck îi dau peste nas lui Donald Trump

Donald Trump a folosit, într-un clip promoţional pentru campania următoarelor alegeri prezidenţiale din SUA, un monolog din filmul lui Ben Affleck cu Matt Damon, „Air”. Ambii actori condamnă această utilizare fără acordul lor.

Donald Trump, în plină campanie pentru următoarele alegeri prezidenţiale din Statele Unite, a folosit fără acord un fragment din filmul lui Ben Affleck, "Air", despre istoria parteneriatului Nike cu Michael Jordan în anii 1980.

„Nu aveam cunoştinţă, nu consimţim şi nu aprobăm nicio înregistrare video sau audio din 'Air' care să fie reutilizată pentru campania lui Trump ca publicitate politică sau pentru orice altă utilizare”, a declarat un purtător de cuvânt al societăţii de producţie, după cum a scris pe Twitter jurnalistul Alex Thompson.

Fostul preşedinte al Statelor Unite a preluat astfel într-un clip promoţional pasaje din monologul lui Sonny Vaccaro (interpretat de Matt Damon), menite să-l convingă pe Michael Jordan să colaboreze cu Nike. Echipa lui Donald Trump a acoperit discursul cu fotografii ale parcursului său, din tinereţe până în prezent.

Trump is now cutting web videos w/ Matt Damon’s Air monologue as narration… pic.twitter.com/cBMBOaUr0Q