Fostul preşedinte american Donald Trump, care candidează la fotoliul de la Casa Albă în noiembrie, a fost întrerupt în timpul unui discurs pe care l-a susţinut la Indianola, în Iowa, în weekend, cu o zi înainte de alegerile primare republicane din acest stat.

În timp ce le vorbea susţinătorilor săi, favoritul la învestitura republicană a fost întrerupt de către o femeie care purta o haină neagră, potrivit unor imagini difuzate pe reţele de socializare.

”Ai luat milioane...”, a început să spună această activistă, acoperit rapid de urletele susţinătorilor lui Trump.

BREAKING: Climate change extremists just tried to disrupt President Trump’s rally in Indianola, Iowa, but they were DROWNED OUT by MAGA.

President Trump was unfazed by it, and cracked a joke, saying, “they are so young, and they are fighting oil.”

The room laughed loudly. pic.twitter.com/hfH8RYg7g4