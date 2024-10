A treia tentativa de asasinare a lui Donald Trump: Un bărbat înarmat a fost arestat la un miting de campanie

Un bărbat înarmat care avea legitimații false de presă și alte acte sub diferite nume a fost arestat duminică, 13 octombrie, la un eveniment de campanie al lui Donald Trump în California. Șeriful local spune că a fost oprită o a treia tentativă de asasinare a fostului președinte, iar bărbatul a fost eliberat pe cauțiune.

Suspectul, identificat drept Vem Miller, a fost oprit de poliţie la un punct de control aflat la mai puţin de un kilometru de o intrare la mitingul din Coachella Valley, California, cu puţin timp înainte de începerea mitingului, a anunţat duminică poliţia.

Miller a fost reţinut pentru deţinerea unei arme de foc încărcate şi a unui încărcător de mare capacitate.

„Am oprit probabil o altă tentativă de asasinat”, a spus şeriful comitatului Riverside, Chad Bianco, adăugând că Miller plănuia să îl ucidă pe Trump.

Totuşi, suspectul a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune de 5.000 de dolari, arată înregistrările poliţiei.

„Incidentul nu a afectat siguranţa fostului preşedinte Trump sau a participanţilor la eveniment”, a declarat ulterior biroul şerifului într-un comunicat de presă.

În plus, doi oficiali federali au declarat pentru CNN că în acest moment nu există dovezi care să indice că bărbatul care a fost arestat pentru posesie de arme de foc în apropierea mitingului lui Donald Trump încerca să îl asasineze pe fostul preşedinte.

Într-o declaraţie comună cu FBI şi Departamentul de Justiţie, Secret Service a declarat că „fostul preşedinte Trump nu a fost în niciun moment în pericol” la miting.

Secret Service spune că a fost informat cu privire la arestare. „Incidentul nu a avut niciun impact asupra operaţiunilor de protecţie. Secret Service îşi exprimă recunoştinţa faţă de poliţiştii şi partenerii locali care au contribuit la protejarea evenimentelor de aseară”, a transmis serviciul de protecţie a demnitarilor.

Poliţia a precizat că Miller avea asupra sa o puşcă încărcată, un pistol şi un încărcător de mare capacitate. El deţine o diplomă de masterat UCLA, iar în 2022 a candidat pentru Congresul statului Nevada. Bărbatul ar fi membru al unei organizaţii anti-guvernamentale de dreapta. Potrivit şerifului Bianco, Miller se consideră un aşa-numit cetăţean suveran, un grup de oameni care nu se supun niciunei legi guvernamentale, cu excepţia cazului în care consimt la aceasta.

Bărbatul a reuşit să aibă acces la un perimetru iniţial din apropierea mitingului din Coachella, a declarat duminică şeriful comitatului Riverside, Chad Bianco. Odată ce bărbatul, identificat de şerif ca fiind Vem Miller, în vârstă de 49 de ani, din Las Vegas, a ajuns în al doilea perimetru, autorităţile au realizat unele „nereguli”, a declarat Bianco. Interiorul maşinii era în dezordine, vehiculul nu era înmatriculat şi avea o plăcuţă de înmatriculare falsă, potrivit lui Bianco.

Miller era în posesia mai multor permise de conducere şi paşapoarte cu nume diferite, potrivit lui Bianco.

Nu este clar de ce se afla Miller în zonă, potrivit lui Bianco, care a spus că Miller a pretins că este jurnalist pentru a fi lăsat să intre la miting.

