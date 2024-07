Secret Service nu şi-a îndeplinit misiunea de a-l apăra pe candidatul republican la preşedinţie, Donald Trump, a recunoscut luni, 22 iulie, într-o audiere în Congresul american directoarea serviciului, Kimberly Cheatle, citată de AFP.

"Misiunea solemnă a Secret Service este de a-i proteja pe conducătorii naţiunii noastre (...) În 13 iulie, am dat greş", a spus Cheatle în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor.

"Ca directoare, îmi asum întreaga răspundere pentru orice breşă de securitate", a adăugat ea, apreciind că evenimentul de la mitingul electoral din Butler, statul Pennsylvania, în cursul căruia Trump a fost rănit la ureche de un glonţ, a fost "cel mai important eşec operaţional al Secret Service din ultimele decenii".

