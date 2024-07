Tricourile cu Donald Trump, vândute ca pâinea caldă după tentativa de asasinat: ”Atins, dar nu doborât”

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a generat o frenezie a mărfurilor online care prezintă o imagine a candidatului la preşedinţia SUA imediat după ce a fost împuşcat, însoţită de sloganuri precum "Bulletproof" ("Antiglonţ"), "Legends Never Die" ("Legendele nu mor niciodată"), "Grazed but not Dazed" ("Atins, dar nu doborât"), "Shooting Makes Me Stronger" ("Gonţul mă face mai puternic"), relatează Reuters.

Cu preţuri cuprinse între 9 şi 40 de dolari, tricourile inscripţionate cu imagini în care Trump îşi ridică pumnul strâns în aer în timp ce are dâre de sânge pe faţă au devenit virale.

La câteva ore după tentativa de asasinat asupra sa, companiile şi vânzătorii independenţi s-au grăbit să exploateze situaţia şi să creeze sloganuri şi mărfuri adaptate situaţiei - majoritatea înfăţişându-l pe candidatul republican la preşedinţie ca fiind sfidător - în ceea ce a devenit cea mai recentă dintr-o lungă serie de produse Trump.

"(Vânzările) mi-au depăşit aşteptările. Nu mă aşteptam ca Trump să aibă atât de mulţi fani", a declarat Zhong Jiachi, 28 de ani, proprietarul Paxinico, un comerciant de îmbrăcăminte de pe Douyin, versiunea chineză a Tiktok, care în 24 de ore a vândut aproximativ 40 de tricouri cu imaginea lui Trump imediat după ce a fost împuşcat.

Li Jinwei, în vârstă de 25 de ani, care vinde bunuri pe platforma Taobao a Alibaba, a declarat presei din Hong Kong că are nevoie de doar jumătate de minut pentru a produce un tricou cu Trump la fabrica sa din China. "Am pus tricourile pe Taobao imediat ce am văzut ştirile despre împuşcături, deşi nici măcar nu le imprimasem, şi în trei ore am avut peste 2 000 de comenzi atât din China, cât şi din Statele Unite", a spus ea.

Privirea lui Trump fixând camera, care apare în multe dintre produsele anterioare ce îl înfăţişează, este un ecou al posturii sale caracteristice din "The Apprentice", reality show-ul de televiziune în care a jucat timp de mai mulţi ani şi care l-au făcut celebru. În 2023, imaginea cu Trump în postura de infractor fotografiat la poliţie (mugshot) a fost transformată rapid în tricouri, pahare, căni, postere şi chiar păpuşi bobblehead deopotrivă de către susţinător şi inamici.

Sâmbătă, susţinătorii şi militanţii au fost cuceriţi rapid de imaginea lui Trump făcută imediat după ce un tânăr de 20 de ani a tras asupra sa de pe un acoperiş, iar el era scos de pe podium de agenţii Secret Service având dâre de sânge pe faţă, dar pumnul ridicat în semn de sfidare. Fostul preşedinte american ţinea un miting de campanie în Butler, Pennsylvania - un stat-cheie în alegerile din 5 noiembrie - când a fost luat la ţintă. Din fericire, glonţul i-a atins doar uşor urechea dreaptă.

