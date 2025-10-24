Donald Trump s-ar putea întâlni cu dictatorul nord-coreean Kim Jong. „Nu vreau să irosesc nici cea mai mică şansă”

Ministrul sud-coreean al Unificării a declarat vineri, 24 octombrie, că estimează că şansele sunt „mari” ca preşedintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul vizitei sale în peninsulă, săptămâna viitoare.

Coreea de Nord pare să „acorde atenţie Statelor Unite, iar diverse semne (…) sugerează că există şanse mari să aibă loc o întâlnire”, a declarat Chung Dong-young jurnaliştilor.

Donald Trump este aşteptat miercuri la summitul Cooperării Economice din Asia-Pacific (APEC). Republicanul urmează să sosească în Coreea de Sud pe 29 noiembrie. Presa americană a relatat că responsabili din administraţia sa au discutat în privat despre organizarea unei întâlniri între el şi Kim Jong Un.

Vineri, Seulul i-a îndemnat pe cei doi lideri să nu rateze această şansă. „Nu vreau să irosesc nici cea mai mică şansă”, a declarat ministrul Unificării. „Ei trebuie să ia o decizie”, a adăugat Chung, al cărui minister gestionează relaţiile cu Coreea de Nord.

La rândul său, preşedintele american a declarat că speră să se întâlnească cu Kim Jong Un, posibil în acest an. Trei întâlniri au avut loc în timpul primului său mandat: în iunie 2018 la Singapore, în februarie 2019 în Vietnam, apoi în iunie acelaşi an la graniţa intercoreeană.

La sfârşitul lunii septembrie, Kim Jong Un s-a declarat gata să reia contactul cu Washingtonul, afirmând chiar că are „amintiri plăcute” despre Donald Trump. Dar a pus o condiţie: numai dacă Statele Unite renunţă la ideea de a priva ţara sa de arma atomică.

Purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că Donald Trump se va întâlni săptămâna viitoare, în Coreea de Sud, cu preşedintele Chinei, Xi Jinping, după ce va ţine un discurs la Summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

