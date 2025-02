Scriitorul Stephen King îi acuză de trădare pe Donald Trump și Elon Musk: ”Iubitori de Putin.” Mesajul, postat pe platforma miliardarului american

Scriitorul Stephen King, unul dintre cei mai mari critici ai președintelui Donald Trump din lumea literară, l-a numit „iubitor de Putin”, acuzându-l pe liderul SUA și pe consilierul său, miliardarul Elon Musk, de trădare.

Faimosul scriitor a părăsit platforma X în luna noiembrie 2024, după alegerea lui Donald Trump pentru al doilea mandat la Casa Albă, și a revenit abia joi, 20 februarie, cu un mesaj scurt și direct.

„M-am întors! V-a fost dor de mine?”, a scris Stephen King pe platforma X, deținută de Elon Musk..

„Am vrut doar să spun că Trump este un dobitoc trădător și iubitor de Putin! La fel și Elon Musk”, a scris Stephen King, iar mesajul a strâns aproape 180.000 de aprecieri de la publicare.

Cu o zi înainte de a reveni pe X, Stephen King l-a criticat pe președintele american și pe platforma Bluesky.

„Tocmai când credeam că Donald Trump nu mai are unde să coboare sau să aducă mai multă rușine, azi învinuiește Ucraina pentru război și îl numește dictator pe Zelenski, când știe foarte bine că realegerile constante ale lui Putin sunt făcături”, a declarat scriitorul.

Just wanted to say that Trump is a traitorous, Putin-loving dipshit!

Goes double for Elon!