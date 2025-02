„Ne vedem la tribunal!” Reacția unei guvernatoare SUA după ce Trump a semnat un decret controversat VIDEO

„Ne vedem la tribunal”, i-a spus guvernatoarea statului Maine lui Donald Trump la finalul unui schimb de replici tensionat, vineri, 21 februarie, pe tema decretului semnat de preşedinte care exclude sportivii transgender din echipele feminine, relatează AFP.

Preşedintele american vorbea de la pupitrul său despre un decret semnat la începutul lunii februarie în faţa guvernatorilor, la Casa Albă.

El a spus apoi, plin de ironie: „Mulţi democraţi se luptă cu mine pe această temă, asta e bine”. Înainte de a o striga pe guvernatorul statului Maine: „Nu aveţi de gând să vă conformaţi?”

„Mă voi conforma legilor de stat şi federale”, a replicat Janet Mills.

„Noi suntem legea federală. Ar fi bine, altfel nu veţi primi niciun ban federal”, a atacat republicanul.

„Ne vedem la tribunal”, a răspuns democrata.

„În regulă, ne vedem în instanţă. Aştept cu nerăbdare. Ar trebui să fie foarte uşor. Şi bucuraţi-vă de viaţa de după guvernare, pentru că nu cred că veţi fi realeşi vreodată”, a mai spus Donald Trump.

Beautiful takedown of dimwit Maine Governor Janet Mills. Really Mainers, you could have had another Paul LePage administration but instead you elect this moron who wants men in women's sports and takes your earnings to pay for illegals. You people need to wake the hell up. https://t.co/jiz6YtLVnl