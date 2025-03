Reacția lui Trump când a fost întrebat de un jurnalist despre cearta aprinsă între Musk și Marco Rubio: ”Eşti un scandalagiu” VIDEO

Preşedintele Donald Trump a declarat, vineri, că nu a existat nicio dispută între Elon Musk şi Marco Rubio. El a fost întrebat despre acest lucru în timpul unei întâlniri cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi i-a spus reporterului că nu ar fi trebuit să adreseze această întrebare, deoarece discuţia era despre Cupa Mondială din 2026.

„Nu a existat nicio dispută. Am fost acolo. Eşti un scandalagiu. Şi nu ar trebui să adresezi această întrebare, vorbim despre Cupa Mondială. Elon se înţelege foarte bine cu Marco şi amândoi fac o treabă extraordinară. De unde eşti? De la NBC? Atunci nu-i de mirare,” i-a răspuns Trump unui jurnalist care a întrebat despre un articol din New York Times care relata o dispută între Elon Musk şi şeful diplomaţiei, Marco Rubio.

JUST IN: President Trump shuts down NBC reporter, says the media report claiming there was a "clash" between Elon Musk and Marco Rubio is incorrect.

Trump: "There was no clash. Who are you with?"

Reporter: "NBC."

Trump: "Oh, no wonder..." pic.twitter.com/Fk1eBcbP4f