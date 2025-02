Cristian Tudor Popescu, despre Donald Trump: ”Probabil Al Treilea Război Mondial ar fi orgasmul său”

Deciziile luate până acum în al doilea mandat la Casa Albă al lui Donald Trump țin de nevoia acestuia de „senzații tari, fierbinți, surprinzătoare, mondiale”, argumentează publicistul Cristian Tudor Popescu. Declarațiile și acțiunile administrației Trump aduc însă suferință, groază și haos, spune el.

„Dincolo de calculele și speculațiile fără număr care încearcă să justifice deciziile și declarațiile lui Trump de o lună încoace, dincolo de războiul din Ucraina care nu încetează în 24 h, precum și războiul Musk contra „soroșiști”, dincolo de ringul SUA-Rusia-UE-China, există o explicație. Simplă. Pe care nu o dă un „dușman al poporului”, ca subsemnatul, ci Însuși „Long live the King!” Trump 1”, scrie Cristian Tudor Popescu pe Facebook sâmbătă, 22 februarie, făcând referire la imaginea oficială publicată de Casa Albă, cu Trump încoronat în stilul coperții revistei Time.

Declarațiile președintelui american sunt la fel grandioase, mai scrie gazetarul.

„Recent, la o întâlnire la vârf în Florida, cu Arabia Saudită, Majestatea Sa a spus: „President of USA is the most exciting job in the world” („Cea mai stimulantă slujbă din lume este cea de președinte al SUA”, n.r.). Într-adevăr, ce face Trump creează, înainte de orice, senzații. Tari, fierbinți, surprinzătoare, mondiale. Cu un cuvânt, excitante pentru aproape octogenarul monarh al Americii. Că după senzațional vin peste oameni suferința, năuceala, groaza, haosul, îl lasă pe Rege mai rece decât Canada și Groenlanda la un loc – câtă vreme se simte excitat corespunzător”, continuă CTP.

Totuși, manifestațiile susținătorilor lui Călin Georgescu nu par să fie prea stimulante pentru Donald Trump.

„E de înțeles. În lipsa agresiunilor sexuale și insultelor asupra femeilor, la vârsta asta se excită și el cum poate. Am însă îndoieli că acum privește manifestația procg din centrul Bucureștiului și că îl stârnește cât de cât. Probabil Al Treilea Război Mondial, despre care tot face vorbire, ar fi orgasmul său”, încheie publicistul Cristian Tudor Popescu.

