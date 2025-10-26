Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 09:36
324 citiri
Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO
Donald Trump, pe aeroportul din Kuala Lumpur FOTO X/Frankie TM

Preşedintele american Donald Trump a ajuns duminică, 26 octombrie, în Malaysia, unde participă la summitul Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în cadrul căruia a supervizat semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia.

Acest acord ar trebui să consolideze armistiţiul încheiat în urmă cu trei luni, în urma negocierilor dintre cele două state vecine din Asia de Sud-Est.

Ostilităţile care au izbucnit în iulie între Thailanda şi Cambodgia, devenind cel mai sângeros episod de violenţă din ultimii 13 ani între cele două ţări vecine, au făcut cel puţin 48 de morţi în cinci zile, în timp ce aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate temporar.

Donald Trump a fost întâmpinat de prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim şi de un grup de dansatori tradiţionali la sosirea sa pe aeroportul din Kuala Lumpur.

În timp ce Donald Trump se va întâlni cu alţi lideri, negociatorii americani şi chinezi se vor reuni pentru a încerca să evite o nouă escaladare a tensiunilor comerciale dintre Washington şi Beijing.

Şeful Casei Albe ar urma să discute despre drepturile vamale cu preşedintele brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, unul dintre liderii mondiali care participă la summitul ASEAN în acest weekend.

Lula a declarat că intenţionează să susţină că taxele vamale de 50% aplicate produselor braziliene sunt o „greşeală”. Donald Trump a indicat că este dispus să reducă taxele vamale.

Duminică, Timorul de Est a devenit al 11-lea membru al ASEAN, realizând astfel dorinţa exprimată acum aproape jumătate de secol de actualul său preşedinte, pe când ţara era încă o colonie portugheză.

Situat la nord de Australia, Timorul de Est are o populaţie de 1,4 milioane de locuitori şi se numără printre cele mai sărace ţări din Asia. Ţara speră că economia sa va beneficia de aderarea la ASEAN.

Această aderare, care survine după o aşteptare de 14 ani, reprezintă o victorie simbolică pentru preşedintele său, Jose Ramos-Horta, şi pentru prim-ministrul său, Xanana Gusmao, cunoscuţi pentru lupta lor pentru independenţă.

Ulterior, Trump va merge apoi în Japonia, un aliat important al Statelor Unite. Punctul culminant va fi, însă, în Coreea de Sud, unde are programate discuții cruciale cu liderul principalei puteri rivale - președintele chinez Xi Jinping - în marja Forumului Economic Asia-Pacific. Liderul SUA s-ar putea întâlni și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Vizita președintelui SUA în Asia este una cu mize mari, întrucât îi va testa abilitățile ca om de stat și ca negociator.

”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul şi premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun duminică dimineaţă, 26 octombrie, în prezenţa preşedintelui american...
S-a aflat cine este ”prietenul” anonim al lui Trump care a donat 130 de milioane de dolari pentru plata armatei în timpul blocajului guvernamental
S-a aflat cine este ”prietenul” anonim al lui Trump care a donat 130 de milioane de dolari pentru plata armatei în timpul blocajului guvernamental
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un...
#Donald Trump presedinte SUA, #dans, #aeroport, #kuala lumpur, #vizita Asia , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii s-au convins de Cristi Chivu: l-au descris in trei cuvinte, dupa "lupta" cu Antonio Conte de la finalul meciului
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Adevarul.ro
"Incepe sa se intrevada cum va arata sfarsitul razboiului". Solutiile Ucrainei pentru a invinge Rusia, chiar daca ar mai pierde teritorii

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump a dansat pe aeroportul din Kuala Lumpur. Mizele vizitei președintelui SUA în Asia VIDEO/FOTO
  2. Fost director american al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, acuzat că a vândut secrete Rusiei pentru 1,3 milioane de dolari
  3. Ce condiții esențiale trebuie să includă un acord de pace pentru Ucraina
  4. ”Am făcut ceva ce mulţi spuneau că nu se poate face”. Trump, prezent la semnarea acordului de pace între Thailanda şi Cambodgia VIDEO
  5. Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Semnificația zilei de 26 octombrie: obiceiuri și superstiții
  6. Astăzi se sfințește Catedrala Națională, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Uriașa construcție a costat peste 200 de milioane de euro
  7. S-a aflat cine este ”prietenul” anonim al lui Trump care a donat 130 de milioane de dolari pentru plata armatei în timpul blocajului guvernamental
  8. De ce poartă delfinii cu cocoașă masculi „peruci” făcute din bureți de mare
  9. Pământul și-a creat propriul „foc etern”: ascuns în spatele cascadei Flăcării Eterne, unde apa și focul coexistă VIDEO
  10. Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India