Dansul cu sabia al președintelui Donald Trump pe melodia YMCA, devenit viral VIDEO

După ceremonia de învestire ca al 47-lea președinte al SUA, Donald Trump a avut un moment artistic în timpul Balului Comandantului-Șef de luni, 20 ianuarie. Republicanul care și-a început al doilea mandat a dansat cu o sabie în mână pe melodia YMCA, cântată de trupa Village People, una dintre preferatele lui din campania electorală.

Arma a ajuns în mâna lui Trump la Balul Comandantului-Șef, pentru că urma să taie un tort dedicat noului său mandat. Înainte să împartă tortul, Trump a decis să danseze cu sabia în mână pe ritmurile YMCA.

Soția sa Melania și susținătorii lui Donald Trump din public au apreciat talentul artistic al acestuia în timpul dansului cu sabie, râzând și aplaudând.

I promise the Trump Cake Sword Dance is the greatest one minute of all time 🤣🤣🤣

I love this man lol. pic.twitter.com/fO1nYDk7ct