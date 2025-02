Trump, într-o ipostază penibilă: Președintele SUA îi sărută picioarele lui Musk. Un videoclip generat de AI, difuzat în sediul Departamentului pentru Locuinţe VIDEO

Un videoclip - generat de inteligenţa artificială (AI), în care preşedintele american Donald Trump îi sărută picioarele lui Elon Musk, a fost difuzat pe ecranele din interiorul sediului Departamentului american al Locuinţei, dezvăluie The New York Times (NYT).

Videoclipul - care circulă amplu pe reţele de socializare de mai multe zile şi denunţă apropierea între şeful statului republican şi miliardarul pe care l-a însărcinat cu tăieri bugetare drastice - a fost difuzat ”pentru scurt timp” pe mai multe ecrane luni seara, dezvăluie NYT.

This brilliant video of Trump kissing & sucking Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning

(per source @HUDgov)https://t.co/DL8UANI74n