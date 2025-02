Imagini virale cu Donald Trump, ridiculizat de fiul lui Elon Musk în Biroul Oval. "Nu ești președintele și ar trebui să pleci de aici" VIDEO FOTO

Un videoclip de la conferința de presă a lui Elon Musk în Biroul Oval, însoțit de fiul său și de președintele Donald Trump, a devenit viral după ce câteva cuvinte aproape indescifrabile rostite de fiul lui Musk au generat o amplă dezbatere online.

Unii susțin că afirmațiile copilului sunt greu de înțeles, în timp ce alții consideră că este clar că fiul lui Musk, X Æ A-Xii, i-ar fi spus președintelui american „Nu ești președintele și ar trebui să pleci de aici” și „Tacă-ți gura!”, relatează antena3.ro.

Elon Musk's son tells Trump, “You’re not the President and you need to go away” pic.twitter.com/z3e09vbXBL — Right Wing Cope (@RightWingCope) February 13, 2025

Pe de altă parte, chiar este dificil de înțeles ce spune copilul, care, pe lângă faptul că vorbește încet, o face chiar în timp ce tatăl său dialoghează cu jurnaliștii.

În același timp, reacția președintelui american a fost aceea de a-l ignora pe copil. Mai întâi l-a privit și a ascultat ce are de spus, dar apoi și-a îndreptat privirea către jurnaliști și nu l-a mai băgat în seamă. Fiul lui Musk, după ce i s-a adresat lui Trump, s-a retras.

Elon’s son “Lil Twitter” telling Trump “You aren’t the president you need to go away” & “I want you to shut your mouth” to his face was intentional & Let’s me know that’s how Elon be talking and what’s really going on 😭😭😭 pic.twitter.com/CzVPGtzMpK — Trey (@SleezePetty) February 13, 2025

Unii utilizatori de Twitter au afirmat că fiul lui Musk ar fi spus „Ar trebui să taci” sau „Vreau să taci”.

Pe de altă parte, alții nu cred că fiul lui Musk a avut vreo reacție negativă față de Donald Trump, susținând că micuțul doar solicita permisiunea de a merge la toaletă.

„Domnule președinte, am nevoie să merg la toaletă” (Mr. President, I need to go pee – eng., n. red.).

“You’re not the president…you need to go away” this is actually what Elon’s little son said to Trump caught on a hot mic. Wow! I wonder who he hear that from? I bet that little mini Musk will never be in the oval office again! pic.twitter.com/NoZMKb964L — Mr. Reynolds (@MrReynolds52) February 12, 2025

