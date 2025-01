”Surpriza” lui Trump pentru UE: Un fost patron al unor lanţuri de fast-food, numit ambasador al SUA. Scandalurile în care a fost implicat Andrew Puzder

Noul preşedinte american Donald Trump l-a nominalizat în postul de ambasador al Statelor Unite la Uniunea Europeană (UE) pe un fost patron al lanţurilor fast-food Hardee's şi Carl's Jr., Andrew Puzder, relatează AFP.

”Andy e un avocat, om de afaceri, comentator economic şi un scriitor de succes”, a anunţat miercuri pe platforma sa Truth Social noul locatar al Casei Albe.

”În 2000, el a fost numit director general al CKE Restaurants, firma-mamă a lanţurilor internaţionale de restaurante Carl's Jr şi Hardee's. În cei 17 ani de mandat ca director general, Andy a scos întreprinderea din grave dificultăţi financiare, ceea ce i-a permis să supravieţuiască”, adaugă el.

Thank you @realDonaldTrump for the nomination to serve our great country as US Ambassador to the European Union! It will be an honor to help implement the Trump administration’s policies internationally. Together, we will protect America’s interests in the EU. https://t.co/9lDBE4RJPI