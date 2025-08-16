Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin. La ce se gândea președintele SUA când se afla față în față cu liderul de la Kremlin

Vineri, 15 August 2025, ora 23:49
516 citiri
Preocupările incredibile ale lui Trump, în timp ce începea discuțiile cu Putin Foto Hepta
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina.
Sky News dezvăluie că Trump a lansat o campanie de strângere de fonduri. Mai exact, echipa președintelui american a trimis un e-mail susținătorilor săi, solicitând donații chiar în timp ce acesta purta discuții cu Putin.
E-mailul este intitulat: „TRUMP ÎN ALASKA! CU PUTIN!”
Iar textul spune următoarele:
„Mă întâlnesc cu Putin în Alaska! Este puțin frig.
ACEASTĂ ÎNTÂLNIRE ESTE O MIZĂ FOARTE MARE pentru lume.
Democrații nu ar dori nimic mai mult decât să EȘUEZ.
Nimeni în lume nu știe cum să facă înțelegeri ca mine!
ÎN ACEASTĂ SEARĂ, la miezul nopții, termenul meu limită FOARTE CRITIC de strângere de fonduri se apropie, iar stânga radicală urmărește cifrele noastre în această seară, dintre toate nopțile, pentru a vedea dacă eșuăm…
DAR, lansez TRUMP BLITZ, unde fiecare Patriot care citește acest mesaj va dona 10 dolari pentru a FI ALĂTURI DE TRUMP!”
Între timp, susținătorii lui Trump sunt adunați lângă locul de desfășurare din Anchorage, Alaska, unde au loc discuțiile, mai scrie Sky News.
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
