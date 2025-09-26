Trump îl face de râs pe Erdogan: „El știe mai bine ca oricine despre alegerile trucate” VIDEO

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 09:52
Trump îl face de râs pe Erdogan: „El știe mai bine ca oricine despre alegerile trucate” VIDEO
Președinții Turciei și SUA, Recep Tayyip Erdogan și Donald Trump FOTO X/White House

președintele SUA, Donald Trump, a făcut o gafă în timpul întâlnirii cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdoğan, care a avut loc joi, 25 septembrie. Liderul de la Casa Albă a declarat despre Erdoğan că „știe despre alegerile trucate mai bine decât oricine”, în contextul controverselor pe care le tot lansează legate de alegerile din SUA din 2020. <

Trump, care susține în mod fals că frauda electorală i-a zădărnicit candidatura prezidențială din 2020, a declarat că el și Erdoğan au rămas prieteni cât timp el nu a fost în funcție.

„Este o plăcere să fiu alături de președintele Erdoğan al Turciei și suntem prieteni de mult timp, de fapt, chiar și timp de patru ani, când am fost în exil, pe nedrept, cum s-a dovedit, din cauza unor alegeri trucate, știți.”, a declarat Trump joi. „El știe despre alegeri trucate mai bine decât oricine, dar când eram în exil, eram încă prieteni”, a adăugat Trump.

Erdogan, la putere din 2014, a câștigat laudele lui Trump joi, în ciuda unei represiuni în Turcia împotriva opoziției și a mass-mediei.

„Acesta este un tip cu opinii foarte ferme. De obicei, nu-mi plac oamenii cu opinii ferme, dar întotdeauna îmi place acesta, dar este unul dur”, a spus Trump în timp ce l-a primit pe Erdoğan la Washington.

Aceasta a fost prima vizită bilaterală a lui Erdoğan la Casa Albă din 2019 încoace, în timpul primului mandat al lui Trump, fostul președinte Joe Biden având o relație tensionată cu liderul turc pe care l-a etichetat drept „autocrat”.

Sub conducerea lui Erdoğan, autoritățile au vizat principalul partid de opoziție din Turcia cu arestări repetate, inclusiv a puternicului primar al Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, care este reținut din martie pe baza unor acuzații de corupție pe care le neagă.

Trump a arătat mult timp admirație pentru liderii autocratici, subliniind adesea pozitiv cât timp anumiți șefi de stat au reușit să se mențină la putere.

În august, Trump l-a lăudat pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev - care a condus fosta republică sovietică timp de 22 de ani - când a vizitat Washingtonul. „Este o perioadă lungă de timp, iar singurul motiv pentru care poți sta într-o țară atât de mult timp este atunci când ești foarte inteligent și foarte încrezător”, a spus el.

Însuși Trump a insinuat în repetate rânduri posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat, lucru interzis de Constituția SUA.

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

