Donald Trump cere muzeelor din Washington să se alinieze la „viziunea” lui bazată pe „adevăr și rațiune”. În cât timp ar trebui aplicate „corecțiile”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:08
119 citiri
Donald Trump cere muzeelor din Washington să se alinieze la „viziunea” lui bazată pe „adevăr și rațiune”. În cât timp ar trebui aplicate „corecțiile”
Donald Trump Foto: X/@WhiteHouse

Casa Albă a anunțat marți, 12 august, Smithsonian Institution, organizația care gestionează principalele muzee din Washington, că administrația americană va efectua o revizuire aprofundată pentru a se asigura că acestea sunt „aliniate” la viziunea lui Donald Trump asupra Americii, care, potrivit scrisorii sale, se bazează pe „adevăr și rațiune”.

Această revizuire, justificată de festivitățile care marchează 250 de ani ai Statelor Unite anul viitor, va viza expozițiile, textele, conservarea și programarea a opt muzee din capitală gestionate de Smithsonian Institution.

„Această inițiativă este menită să asigure alinierea la directiva președintelui de a celebra unicitatea Americii, de a elimina retorica divizivă sau partizană și de a restabili încrederea în instituțiile noastre culturale”, se arată în misiva publicată pe site-ul Casei Albe.

Acesta din urmă se referă la un ordin executiv semnat în martie care vizează redobândirea controlului asupra conținutului muzeelor Smithsonian, pe care Donald Trump le-a acuzat de „revizionism istoric” și de „îndoctrinare ideologică” rasială în ultimul deceniu. În acest spirit și în conformitate cu ordinul executiv „care vizează restabilirea adevărului și a rațiunii în istoria americană, vom efectua o revizuire internă aprofundată”, se adaugă în scrisoarea din 12 august.

120 de zile pentru aplicarea „corecțiilor”

Instituțiile vizate sunt Muzeul de Istorie Americană, Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie și Cultură Afro-Americană, Muzeul Indienilor Americani, Muzeul Aerului și Spațiului, Muzeul Smithsonian de Artă Americană, Galeria Națională de Portrete și Muzeul și Grădina de Sculptură Hirshhorn.

În termen de „120 de zile”, adică până la începutul anului 2026, „muzeele ar trebui să înceapă să pună în aplicare corecții acolo unde este necesar”, anticipează administrația, în special „prin înlocuirea limbajului diviziv sau ideologic cu descrieri care sunt incluzive, corecte din punct de vedere istoric și constructive”.

Contactat de AFP, Smithsonian nu a avut nicio reacție.

Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO
Secretarul SUA al Apărării a distribuit un clip în care mai mulți pastori spun că femeilor ar trebui să le fie luat dreptul de vot VIDEO
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a distribuit un clip în care mai mulți pastori susțin că femeilor nu ar trebui să li se permită să voteze. Pete Hegseth a republicat pe...
Trump inaugurează o eră a capitalismului de tip „șantajist”
Trump inaugurează o eră a capitalismului de tip „șantajist”
Administrația președintelui Donald Trump pare să redefinească relația dintre guvern și marile companii americane, printr-o abordare în care obținerea de avantaje financiare directe devine...
#Donald Trump presedinte SUA, #muzee SUA, #washington, #administratia trump 2, #muzee, #SUA , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nu si-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe ganduri: "La revedere"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Femeie arestată preventiv după ce a agresat un polițist. Unde a avut loc incidentul
  2. Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania: Risc de incendii de vegetație
  3. Mesajul unei asistente medicale către guvernanți: „Dacă nu ați tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideți cât câștigă asistentele”
  4. Donald Trump cere muzeelor din Washington să se alinieze la „viziunea” lui bazată pe „adevăr și rațiune”. În cât timp ar trebui aplicate „corecțiile”
  5. Trump inaugurează o eră a capitalismului de tip „șantajist”
  6. Schimbări majore pentru elevii de liceu. Ministerul Educației rescrie programele și urmărește: "Creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și reducerea analfabetismului funcțional"
  7. Spionii ucraineni au folosit metodele ale cartelurilor de droguri pentru a lovi aviația strategică rusă. Traficanții învață să folosească drone în Ucraina
  8. Israelul anunță că șeful Statului Major a aprobat „conceptul principal” al planului de atac în orașul Gaza
  9. O primărie va fi executată de o fostă angajată căreia trebuie să-i achite peste 160.000 de lei, după o sentință judecătorească, dar nu are banii. Nici Consiliul Județean nu are fonduri
  10. Trei din patru suspecți în furtul unui seif, reținuți în București. Smuls din mobilă, conținea valori de circa 20.000 de euro