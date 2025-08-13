Donald Trump cere muzeelor din Washington să se alinieze la „viziunea” lui bazată pe „adevăr și rațiune”. În cât timp ar trebui aplicate „corecțiile”

Casa Albă a anunțat marți, 12 august, Smithsonian Institution, organizația care gestionează principalele muzee din Washington, că administrația americană va efectua o revizuire aprofundată pentru a se asigura că acestea sunt „aliniate” la viziunea lui Donald Trump asupra Americii, care, potrivit scrisorii sale, se bazează pe „adevăr și rațiune”.

Această revizuire, justificată de festivitățile care marchează 250 de ani ai Statelor Unite anul viitor, va viza expozițiile, textele, conservarea și programarea a opt muzee din capitală gestionate de Smithsonian Institution.

„Această inițiativă este menită să asigure alinierea la directiva președintelui de a celebra unicitatea Americii, de a elimina retorica divizivă sau partizană și de a restabili încrederea în instituțiile noastre culturale”, se arată în misiva publicată pe site-ul Casei Albe.

Acesta din urmă se referă la un ordin executiv semnat în martie care vizează redobândirea controlului asupra conținutului muzeelor Smithsonian, pe care Donald Trump le-a acuzat de „revizionism istoric” și de „îndoctrinare ideologică” rasială în ultimul deceniu. În acest spirit și în conformitate cu ordinul executiv „care vizează restabilirea adevărului și a rațiunii în istoria americană, vom efectua o revizuire internă aprofundată”, se adaugă în scrisoarea din 12 august.

120 de zile pentru aplicarea „corecțiilor”

Instituțiile vizate sunt Muzeul de Istorie Americană, Muzeul de Istorie Naturală, Muzeul de Istorie și Cultură Afro-Americană, Muzeul Indienilor Americani, Muzeul Aerului și Spațiului, Muzeul Smithsonian de Artă Americană, Galeria Națională de Portrete și Muzeul și Grădina de Sculptură Hirshhorn.

În termen de „120 de zile”, adică până la începutul anului 2026, „muzeele ar trebui să înceapă să pună în aplicare corecții acolo unde este necesar”, anticipează administrația, în special „prin înlocuirea limbajului diviziv sau ideologic cu descrieri care sunt incluzive, corecte din punct de vedere istoric și constructive”.

Contactat de AFP, Smithsonian nu a avut nicio reacție.

