Trump, după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titulatura de prinţ. „Este un lucru groaznic” FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îi pare rău pentru situaţia prin care trece familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinţ, pe fondul presiunii crescânde asupra legăturilor lui Andrew cu finanţistul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale, relatează Reuters şi AFP.

Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titulatura de prinţ şi i-a cerut să părăsească reşedinţa din Windsor.

„Este un lucru groaznic ceea ce i s-a întâmplat familiei”, a declarat Trump duminică, 2 noiembrie, la bordul Air Force One, întrebat de jurnalişti despre decizia lui Charles. „A fost o situaţie tragică şi este mare păcat. Adică, îmi pare rău pentru familie”, a mărturisit el.

Donald Trump, al cărui respect pentru familia regală britanică este cunoscut, a fost găzduit în septembrie la castelul Windsor atunci când s-a aflat în vizită de stat de două zile în Marea Britanie, deja a doua pe care a efectuat-o - după o primă vizită în primul său mandat la Casa Albă - un privilegiu de care nu s-a bucurat niciun alt şef de stat.

President Donald J. Trump delivers remarks at this evening's State Banquet at Windsor Castle on the special bond between America and the United Kingdom. "We are like two notes in one chord, or two verses of the same poem—each beautiful on our own, but meant to go together." pic.twitter.com/Aw4dLsRJo1 — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Palatul Buckingham a anunţat joi că regele Charles îi retrage fratelui său Andrew, în vârstă de 65 de ani, titulatura de prinţ şi îi cere să părăsească reşedinţa din Windsor, încercând astfel să distanţeze familia regală de el din cauza implicării în scandalul Epstein. A fost una dintre cele mai dramatice măsuri luate împotriva unui membru al familiei regale în istoria modernă a Marii Britanii.

Duminică, secretarul britanic al apărării, John Healey, a dezvăluit că guvernul britanic îi va retrage lui Andrew şi ultimul titlu militar onorific care îi mai rămăsese. „L-am văzut pe Andrew renunţând la titlurile onorifice pe care le deţinea în cadrul armatei şi, tot sub conducerea regelui, lucrăm acum pentru a-i retrage ultimul titlu pe care îl deţine, cel de viceamiral”, a declarat ministrul apărării pentru BBC. Fratele mai mic al regelui a participat la războiul din Insulele Falkland în 1982, în calitate de pilot de elicopter în Marina Regală. S-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew a negat întotdeauna că ar fi avut relaţii sexuale cu Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein, în perioada în care ea se afla sub controlul miliardarului american. Dar, după apariţia unor noi detalii în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care s-a sinucis în aprilie anul trecut, regele i-a retras toate titlurile lui Andrew, care acum va purta doar numele de Andrew Mountbatten Windsor.

Noi dezvăluiri ar putea să mai păteze şi mai mult imaginea fostului prinţ.

Duminică, Sunday Times a afirmat că, în ultimii ani, orice menţionare a victimelor lui Epstein în comunicatele Palatului Buckingham referitoare la scandal a fost întotdeauna refuzată de Andrew. În comunicatul difuzat joi, regele Charles şi regina Camilla au afirmat că „gândurile şi simpatia lor cea mai profundă au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii tuturor formelor de abuz”.

Săptămâna trecută, documente publicate în cadrul unei proceduri în Statele Unite dezvăluie un schimb de e-mailuri între Andrew şi Epstein în 2010, la scurt timp după ce americanul a fost eliberat din închisoare, unde ispăşea o pedeapsă pentru proxenetism cu minore. Într-unul dintre e-mailuri, Andrew îi spunea lui Epstein că şi-ar dori să aibă o întâlnire personală.

Trump, care a fost cândva prieten cu Epstein, s-a confruntat cu propriile probleme legate de căderea finanţistului căzut în dizgraţie, democraţii – şi unii republicani – cerând administraţiei sale să facă publice dosarele guvernamentale legate de cazul Epstein.

Deşi a recunoscut că îl cunoştea pe Epstein din mediul social, cu ani în urmă, Trump a declarat că s-a certat cu finanţistul cu mult înainte de moartea acestuia în 2019, în închisoare, în timp ce îşi aştepta procesul pentru acuzaţii de abuz sexual asupra mai multor adolescente. Sute de femei au declarat că Epstein le-a abuzat.

În septembrie, democraţii din Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite au făcut publică o felicitare de ziua de naştere pe care Trump i-ar fi trimis-o lui Epstein cu mai bine de 20 de ani în urmă. Scrisoarea, a cărei autenticitate este negată de Casa Albă, include fraza: „Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

