Femeia care îi poate spune ”nu” lui Trump. „Regina de gheață” i-a refuzat un birou în Aripa de Vest a Casei Albe lui Elon Musk

Cea numită „Regina de gheață” a administrației Trump a câștigat prima sa bătălie majoră în această săptămână, refuzându-i lui Elon Musk un birou în Aripa de Vest a Casei Albe, relatează The Times.

Susie Wiles, o veterană a luptelor politice din Florida și prima femeie șef de cabinet, și-a câștigat porecla de la președintele Trump pentru profesionalismul calm pe care l-a adus campaniei sale electorale.

Observatorii au numit postul ei „cel mai dificil din America”: ea trebuie să facă curățenie la Casa Albă a lui Trump, să controleze accesul la președinte, să gestioneze personalul de conducere și să țină legătura cu Congresul pentru a promova agenda legislativă a acestuia.

Wiles, în vârstă de 67 de ani, nu a pierdut timpul în stabilirea regulilor pentru personalul noului președinte, precizând că „oricine nu se poate baza pe colaborarea și concentrarea asupra obiectivelor noastre comune nu va lucra în Aripa de Vest”. Ea a avertizat că nu va primi „persoane care doresc să lucreze independent sau să fie vedete”.

Acest lucru înseamnă că s-a confruntat cu provocarea de a înăbuși bârfele despre Musk drept „co-președinte” sau „vicepreședinte real” în locul lui J.D. Vance, având în vedere înclinația antreprenorului de a-și impune propria agendă.

Musk, în vârstă de 53 de ani, joacă un rol-cheie în cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump: el conduce noul Office of Government Efficiency, dedicat reducerii costurilor, și se spune că a încercat să obțină propriul său birou la câțiva metri de Biroul Oval.

Ads

Gardian al președintelui

În schimb, echipa lui Musk va avea sediul în clădirea Eisenhower Executive Office Building, care se află pe terenul Casei Albe, dar la ceva distanță de complexul principal.

Wiles stătea în Biroul Oval pe un scaun de lângă biroul președintelui când un reporter l-a întrebat pe Trump, în timp ce acesta semna o serie de ordine executive, dacă Musk va primi un birou în Aripa de Vest.

„Nu. El va primi un birou pentru aproximativ 20 de persoane pe care le angajăm pentru a ne asigura că facem lucrurile”, a răspuns Trump.

Șeful său de cabinet a rămas impasibil, dar a fost o victorie majoră. Aliații de lungă durată ai lui Trump din Aripa de Vest, care au resimțit ascensiunea rapidă a lui Musk după ce acesta și-a declarat sprijinul abia vara trecută, au fost ușurați.

Într-un alt semn al determinării lui Wiles de a pune o oarecare distanță între Musk și Trump, aceasta a emis un ordin executiv de creare a departamentului, care prevedea că șeful acestuia îi va raporta.

Nimeni nu știe mai bine decât Wiles, cu anii ei de experiență în gestionarea oamenilor cu orgolii mari, cât de dificil va fi să îl țină în frâu pe Musk. Cu toate acestea, demersurile sale din această săptămână i-au confirmat rolul de gardian al președintelui, chiar și pentru cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care a fost inseparabil de Trump de când s-a mutat la Mar-a-Lago la sfârșitul anului trecut.

Ads

„Niciodată nu a existat o administrație care să înceapă în forță. Ea are cunoștințele și aptitudinile potrivite pentru a face acest lucru - dacă cineva va reuși, ea va reuși”, a comentat politologul Frank Luntz.

Are capacitatea de a-i spune ”nu” lui Trump

Wiles are o vastă experiență de lucru cu personalități publice, datând de la primul ei loc de muncă la Washington, în 1979, pentru congresmanul Jack Kemp, fost jucător de fotbal american. Acesta era prieten cu tatăl ei, Pat Summerall, o altă vedetă a echipei Giants.

Înainte de a-l întâlni pe Trump la începutul carierei sale politice, ea a dobândit experiență în Florida, lucrând pentru primarul din Jacksonville și apoi gestionând campaniile pentru guvernator și senator ale lui Rick Scott.

„Îmi amintesc că mi-a povestit în 2015 despre prima ei întâlnire cu Donald Trump la Trump Tower”, spune Rick Mullaney, director executiv al Institutului pentru Politici Publice al Universității Jacksonville, unde Wiles era pe atunci lector. ”S-a întors de la New York spunând că el nu era deloc așa cum îl prezenta presa și a prezis că va fi următorul președinte al Statelor Unite.

Ads

În 2016, Wiles a condus campania lui Trump în Florida și este creditată cu câștigarea acestui stat. Și ea a îmbunătățit acest rezultat în 2020. În zilele întunecate din 2021, după revolta din 6 ianuarie de la Capitoliul SUA a susținătorilor săi, ea i s-a alăturat pentru a conduce comitetul său de strângere de fonduri Save America și a condus campania sa din noiembrie 2022.

Cea mai grea slujbă de pe întreaga planetă

Deși își avertizează angajații să joace în echipă, Trump are întotdeauna un mod de a provoca surprize. În această săptămână, ea a trebuit deja să răspundă îngrijorărilor republicanilor cu privire la decizia sa de a acorda grațieri generale persoanelor condamnate pentru participarea la revolte.

Zilele trecute, Trump a stat cu consilierii până în al 11-lea ceas, încercând să decidă câte persoane să grațieze și unde să traseze linia de demarcație între cei care au comis violențe și protestatarii pașnici. Un consilier a declarat pentru Axios că „în cele din urmă, Trump a spus doar: Grațiații pe toți!”, sperând că luna de miere cu partidul îi va oferi acoperire, și și-a lăsat echipa să se ocupe de consecințe.

Ads

Wiles are capacitatea de a-i spune nu lui Trump și de a discuta cu el despre oportunitatea anumitor decizii. Cu toate acestea, ea a învățat să își folosească superputerea cu atenție, spune Chris Whipple, autorul cărții „Uncharted: How Trump Defeated Biden, Harris, and Others in the Most Frenetic Campaign in History”.

„Are mult farmec și îl folosește pentru a-și face treaba. Temperamentul este de fapt o calitate subestimată printre șefii de cabinet de la Casa Albă. Jim Baker a avut-o, Leon Panetta a avut-o. Cred că și Susie o are. Dar, desigur, aceasta este cea mai grea slujbă din Washington, dacă nu de pe întreaga planetă. Mai ales când șeful este Donald Trump. El a schimbat patru șefi de cabinet la Casa Albă în primul său mandat”, a adăugat Whipple.

El a subliniat, de asemenea, că munca lui Wiles în campanie, care a fost cea mai disciplinată dintre cele trei campanii prezidențiale ale lui Trump, a demonstrat capacitatea ei de a se înțelege cu el.

„El o respectă și pare să o placă, deci acesta este un avantaj pe care niciunul dintre predecesorii ei nu l-a avut”.

Potrivit lui Whipple, autoritatea severă a lui Wiles s-a extins chiar și la democrați precum Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, care a sunat-o recent pentru a discuta despre comunicare și potențiale domenii de cooperare în Congres, notează The Times.

Ads