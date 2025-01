În timp ce susținătorii lui Donald Trump se adună la Washington DC pentru a sărbători investirea celui de-al 45-lea președinte al SUA, unii locuitori ai capitalei americane aleg să părăsească orașul, evitând atmosfera tensionată a evenimentului, scrie The Guardian. Printre aceștia se numără Alejandra Whitney-Smith, care are planuri clare pentru weekend: să petreacă o săptămână într-o cabană, departe de tehnologie și agitația orașului.

„Inaugurarea coincide cu weekendul meu de ziua de naștere, pe care de obicei îl petrec în DC, dar când am aflat rezultatul alegerilor, mi-am spus: Nu, nu pot să fiu aici”, a declarat Whitney-Smith, care a trăit în carne și oase teama provocată de atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitolului SUA, când mama sa lucra la Biblioteca Congresului. „Era o senzație de frică pentru ea, dar și îngrijorare pentru mine, să fiu în oraș. Pur și simplu nu voiam să fiu acolo, în mijlocul acelei energii ostile și negative.”

It feels so good to see our real President back in charge.

As a resident of Washington, DC, for the next month, I already feel safer.

pic.twitter.com/q0SGH5sW6h