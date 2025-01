Trump și pălăria Primei Doamne. Președintele nu și-a putut săruta soția la ceremonia de învestire. "Vor fi destule momente pentru săruturi mai târziu" VIDEO

Pălăria Melaniei Trump a creat o situație neplăcută pentru noul președinte al SUA. Acesta nu a reușit să-și sărute soția în timpul ceremoniei de învestire din cauza borului rigid al accesoriului purtat de Prima Doamnă.

Întreaga sa ținută a fost atent analizată, iar concluzia a fost că, în ciuda pălăriei care îi acoperea o parte din față, Melania Trump a fost, fără îndoială, cea mai elegantă apariție de la eveniment, relatează tvrinfo.ro.

Pălăria de culoare închisă, cu o bandă albă, creată de Eric Javits, îi acoperea Melaniei ochii și aproape jumătate din față. Din necesitate, Trump a imitat un sărut în aer, limitat de accesoriul Primei Doamne. Designerul a făcut o glumă pe această temă, subliniind că a fost o situație obișnuită.

