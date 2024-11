Donald Trump, aclamat la Gala UFC 309 de la Madison Square Garden. Viitorul președinte a venit însoțit de Elon Musk VIDEO

Președintele ales Donald Trump și câțiva dintre aliații săi, inclusiv miliardarul Elon Musk, și-au făcut, sâmbătă, o intrare triumfală la evenimentul MMA UFC 309 de la Madison Square Garden din New York.

Cu câteva ore înainte de evenimentul principal al serii, între greii americani Jon Jones și Stipe Miocic, republicanul în vârstă de 78 de ani a revenit triumfător la Madison Square Garden, locul unde a avut loc o întâlnire controversată cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale.

🚨BREAKING: Donald Trump arrives to UFC 309 at Madison Square Garden with Elon Musk, RFK Jr, Kid Rock, Speaker Mike Johnson, Dana White and more

Donald Trump este un obișnuit al galelor UFC, unde este aclamat în mod regulat, însoțit de șeful organizației, Dana White, un susținător activ în timpul campaniei electorale și care a apărut pe scenă în timpul discursului în care și-a proclamat victoria, 6 noiembrie.

Într-o intrare regizată, Trump a apărut înconjurat de mai mulți dintre prietenii și aliații săi apropiați, printre care Elon Musk, Bobby Kennedy Junior, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy și șeful Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

Aplaudat de mulțimea care a scandat „USA, USA”, el i-a salutat călduros pe prezentatorii serii, inclusiv pe susținătorul său Joe Rogan, înainte de a lua loc la marginea cuștii. Pe ecranul gigant al sălii din New York a fost difuzat un clip din campania electorală victorioasă a lui Trump.

În timpul luptelor, Donald Trump l-a văzut pe compatriotul său Michael Chandler pierzând în fața brazilianului Charles Oliveira. Evenimentul principal al serii i-a opus pe greii Jon Jones și Stipe Miocic, ambii revenind în cușcă după o lungă absență.

Învingător prin KO în runda a 3-a, Jon „Bones” Jones i-a adus un omagiu lui Trump, oferindu-i chiar centura de categorie grea și dansând pe ritmurile melodiei Y.M.C.A.

I guess the “Trump Dance” really is a thing now that’s being done all over the sports world.

Jon “Bones” Jones does it in front of President-Elect Trump after KO’ing Stipe Miocic at UFC 309 in Madison Square Garden. #UFC309 pic.twitter.com/cTM57rPFe5