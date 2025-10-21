Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:45
116 citiri
Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
Donald Trump Foto: Facebook/The White House

SUA şi Australia au semnat un acord menit să stimuleze aprovizionarea cu pământuri rare şi alte minerale critice, în contextul în care administraţia Trump caută modalităţi de a contracara dominaţia Chinei pe piaţă, relatează BBC.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că acordul va sprijini o serie de proiecte „gata de implementare” în valoare de 8,5 miliarde de dolari (13 miliarde de dolari australieni; 6,3 miliarde de lire sterline), care vor extinde capacităţile de exploatare şi prelucrare ale ţării sale.

Acesta include o investiţie de 1 miliard de dolari din partea celor două ţări în proiecte din SUA şi Australia în următoarele şase luni, potrivit unui text-cadru.

SUA şi Australia lucrează la aceste probleme încă din primul mandat al lui Trump, dar Albanese a declarat că ultimul acord va duce parteneriatul la „un nivel superior”.

Luni, preşedintele SUA, Donald Trump, a comentat şi acordul de miliarde de dolari încheiat de Australia cu SUA şi Marea Britanie privind submarinele, cunoscut sub numele de Aukus, afirmând că acesta „merge înainte cu viteză maximă”.

La începutul acestui an, acordul a ajuns în centrul atenţiei după ce administraţia Trump a declarat că va revizui detaliile pentru a se asigura că acesta se încadrează în agenda „America First”, ridicând îngrijorări cu privire la faptul că Australia ar putea să nu fie în măsură să cumpere submarine americane pentru a-şi înlocui flota învechită.

Întrebat dacă Australia va primi submarinele, Trump a răspuns: „Oh, nu, le vor primi”.

China controlează în prezent aproximativ 70% din exploatarea minereurilor rare şi 90% din prelucrarea materialelor, care se regăsesc în toate domeniile, de la echipamente de apărare la cipuri de computer şi maşini.

China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
China își scoate armele economice. Pârghiile cu care poate pune SUA în corzi - Analiză
Într-o confruntare economică globală, multe priviri se întorc spre China — nu doar ca gigant industrial, ci ca posibil arbitru al unui echilibru fragil între economii rivale. Deși...
Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
O curte de apel a stabilit luni că Donald Trump are puterea să desfăşoare Garda Naţională la Portland, un oraş democrat situat în vestul Statelor Unite, până la judecarea pe fond a...
#Donald Trump, #SUA, #Australia, #China, #minerale rare , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
  2. Compania energetică Naftogaz primește un sprijin crescut de la BERD: ”Cifrele economice sunt impresionante pentru o țară aflată în conflict”
  3. Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
  4. Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
  5. Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
  6. UE și dificultățile dreptului de veto. Este dispus blocul comunitar să facă un compromis în fața lui Viktor Orban pentru a facilita aderarea Ucrainei?
  7. Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate
  8. Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin
  9. Savanții schimbă totul despre creația lumii: Teoria Big Bang s-a petrecut altfel, fără precedent VIDEO
  10. Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?