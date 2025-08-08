Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”

Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, 8 august, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP”, s-a lăudat joi seara pe reţeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe.

President Trump posted on Truth Social about tomorrow’s historic meetings in Washington, D.C., with President Aliyev and Prime Minister Pashinyan. #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/z9lTxsD9Jv — The Azeri Times (@AzeriTimes) August 7, 2025

„Summit istoric”

Trump anunţă că o ”ceremonie de semnare a păcii” va fi organizată în timpul acestui ”summit istoric” la care iau parte preşedintele azer Ilham Aliyev şi premierul armean Nikol Paşinian.

