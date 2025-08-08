Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 11:12
354 citiri
Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului urmează să semneze vineri, 8 august, la Washington, un acord de pace ”istoric”, sub egida Statelor Unite, prin care să pună capăt unui conflict teritorial între cele două foste republici sovietice vechi de zeci de ani, anunţă preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.

Trump s-a lăudat joi seara, 7 august, pe reţeaua sa Truth Social.

”Mulţi lideri au încercat să pună capăt războiului, fără succes, până acum, mulţumită lui TRUMP”, s-a lăudat joi seara pe reţeaua sa Truth Social locatarul Casei Albe.

„Summit istoric”

Trump anunţă că o ”ceremonie de semnare a păcii” va fi organizată în timpul acestui ”summit istoric” la care iau parte preşedintele azer Ilham Aliyev şi premierul armean Nikol Paşinian.

Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului. „Criminalitatea este halucinantă” VIDEO
Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului. „Criminalitatea este halucinantă” VIDEO
Președintele american Donald Trump amenință din nou să preia controlul capitalei americane - din mâna opoziției democrate -, în contextul în care acuză că Washingtonul este un oraș...
Trump face pace între două foste republici sovietice care se urăsc de moarte. Tratatul se semnează azi, la Casa Albă. Putin nu a fost în stare
Trump face pace între două foste republici sovietice care se urăsc de moarte. Tratatul se semnează azi, la Casa Albă. Putin nu a fost în stare
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 8 august, că va găzdui „un summit istoric al păcii”, la Casa Albă, între Azerbaidjan și Armenia. Anunțul vine la zece zile după ce...
#Donald Trump, #acord pace, #Armenia Azerbaidjan conflict, #summit pace, #Donald Trump presedinte SUA , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce lovitura ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din Romania, insa nu la FCSB sau Farul
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO
  2. Primar din Teleorman, cercetat de DNA pentru 6 infracțiuni de luare de mită. A primit 145.000 de lei de la mai multe persoane
  3. Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
  4. Mai puține răspunsuri „inventate” și mai puține „halucinații”, după lansarea noii versiuni Chat GPT. Ce promite compania de inteligență artificială
  5. O primărie dintr-un mare oraș trimite la fier vechi mașinile abandonate de pe străzi. Multe sesizări au venit din partea cetățenilor nemulțumiți
  6. Care sunt cele mai mari surse de risipă alimentară din România. „În fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuie mai puțin, dar mai înțelept”
  7. Amplu control la Metrorex. „Toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului”
  8. Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”
  9. Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact
  10. Adevăratele venituri ale magistraților: Cine sunt judecătorii cu cele mai mari salarii și sporuri