Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing

Autor: Maria Popa
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 07:59
448 citiri
Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
Donald Trump Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, în noaptea de marți spre miercuri, 3 septembrie, că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei națiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a președintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.

Xi Jinping prezidează o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

”Fie ca președintele Xi și poporul minunat al Chinei să aibă o nemaipomenită și trainică zi de sărbătoare. Vă rog să transmiteți cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

Xi prezidează o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar Trump a afirmat că ”marea întrebare” este dacă el va recunoaște eforturile Statelor Unite, de asemenea.

„Sper ca ei să fie cinstiți”

”Marea întrebare la care trebuie să existe un răspuns este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii l-au dat Chinei pentru a o ajuta la asigurarea libertății sale față de un invadator străin foarte neprietenos.

Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru Victorie și Glorie. Sper ca ei să fie cinstiți cum se cuvine și amintiți pentru Curajul și Sacrificiul lor!”, a arătat Trump pe Truth Social.

CNN a cerut Casei Albe clarificări privind comentariul lui Trump conform căruia China, Coreea de Nord și Rusia conspiră împotriva SUA.

Forțele SUA au oferit sprijin militar și financiar Chinei în timp ce puterile aliate au luptat cu Japonia, în Al Doilea Război Mondial.

„Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
„Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei
Președintele chinez Xi Jinping va găzdui, săptămâna aceasta, cea mai mare paradă militară din istoria țării sale, în încercarea de a repoziționa Beijingul ca gardian al unei ordini...
”Fiara cu trei capete”. Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului“ – ea reprezintă o provocare pentru Occident ANALIZĂ
”Fiara cu trei capete”. Întâlnirea dintre Xi, Putin și Kim, prima de acest gen, este mult mai mult decât o reuniune a „Axei răului“ – ea reprezintă o provocare pentru Occident ANALIZĂ
O imagine cu o puternică încărcătură geopolitică s-a conturat la Beijing: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un – trei dintre cei mai autoritari lideri ai lumii contemporane – s-au...
#Donald Trump, #conspiratii, #Rusia, #China, #Coreea de Nord, #parada militara, #Xi Jinping presedinte China, #Al Doilea Razboi Mondial , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a confirmat atacul vaporului cu droguri din Venezuela. Reacția belicoasă a președintelui Nicolás Maduro
  2. Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing
  3. Cât la sută din banii de pensii speciale ajung la magistrați, de fapt. Restul categoriilor profesionale: „Pensiile speciale ale primarilor ar putea fi eliminate foarte ușor”
  4. Statele americane care introduc un curs de arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani. Ce vor învăța
  5. De ce legea pensiilor speciale privind magistrații ar urma să pice la CCR. Avocatul Toni Neacșu: „Am identificat cel puțin 8 decizii”
  6. Atac aerian rusesc asupra Kievului. „Rămâneţi în adăposturi” FOTO
  7. Anul școlar începe cu un protest inedit: „Ne-am inspirat de la magistrați”. Replica liderilor sindicali, după cele mai recente controverse
  8. Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
  9. O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști
  10. Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"