Donald Trump acuză că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva SUA. Xi, Putin și Kim sunt împreună la Beijing

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut, în noaptea de marți spre miercuri, 3 septembrie, că Rusia, China și Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei națiuni au apărut pentru prima dată împreună, la parada militară a președintelui chinez Xi Jinping, de la Beijing, relatează CNN.

Xi Jinping prezidează o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

”Fie ca președintele Xi și poporul minunat al Chinei să aibă o nemaipomenită și trainică zi de sărbătoare. Vă rog să transmiteți cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

Xi prezidează o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar Trump a afirmat că ”marea întrebare” este dacă el va recunoaște eforturile Statelor Unite, de asemenea.

„Sper ca ei să fie cinstiți”

Ads

”Marea întrebare la care trebuie să existe un răspuns este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii l-au dat Chinei pentru a o ajuta la asigurarea libertății sale față de un invadator străin foarte neprietenos.

Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru Victorie și Glorie. Sper ca ei să fie cinstiți cum se cuvine și amintiți pentru Curajul și Sacrificiul lor!”, a arătat Trump pe Truth Social.

CNN a cerut Casei Albe clarificări privind comentariul lui Trump conform căruia China, Coreea de Nord și Rusia conspiră împotriva SUA.

Forțele SUA au oferit sprijin militar și financiar Chinei în timp ce puterile aliate au luptat cu Japonia, în Al Doilea Război Mondial.

Ads