Autor: Maria Popa
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 07:54
Rusia și China fac teste nucleare, acuză Donald Trump. „Oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă”
Donald Trump Foto: Hepta

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică, 2 noiembrie, într-un interviu la CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare, dar „nu vorbesc despre asta”, relatează AFP.

Trump spune că lumea este mare și că nu știi neapărat unde fac teste Rusia și China.

„Rusia efectuează teste, China efectuează teste, dar nu vorbesc despre asta”, a afirmat el. „Vom face teste pentru că şi alţii fac teste. Coreea de Nord face teste. Pakistanul face teste”, a adăugat şeful Casei Albe.

„Lumea este mare”

„Ştiţi, oricât de puternice ar fi (armele nucleare), lumea este mare. Nu ştii neapărat unde fac teste. Se fac teste subterane, la adâncime, unde oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă. Simţi o mică vibraţie. Ei fac teste, iar noi nu. Trebuie să facem şi noi”, a declarat Trump.

„Ceea ce spun este că vom face teste nucleare, aşa cum fac şi alte ţări”, a insistat el, fără a răspunde precis la o întrebare referitoare la detonarea propriu-zisă a unei încărcături nucleare, pe care Statele Unite nu au mai practicat-o din 1992.

Pe de altă parte, tot duminică, secretarul energiei, Chris Wright, a declarat la Fox News că nu este vorba de „explozii nucleare”.

„Sunt ceea ce se numeşte „explozii non-critice”, adică testezi toate celelalte părţi ale unei arme nucleare pentru a te asigura că au geometria adecvată şi că declanşează explozia nucleară”, a explicat el. „Testele pe care le vom efectua vizează sisteme noi şi, repet, este vorba de explozii non-nucleare”, a insistat Wright.

Donald Trump a stârnit îngrijorări şi proteste puternice în întreaga lume când a anunţat, joi, că a ordonat Pentagonului să „înceapă testarea armelor nucleare, pe picior de egalitate” cu Rusia şi China.

De atunci, el şi-a reiterat intenţia de a relua testele cu arme nucleare, fără a preciza ce anume are de gând să facă, astfel că rămâne incertitudinea cu privire la intenţiile sale: se referă la testarea armelor capabile să transporte o încărcătură nucleară sau la detonarea propriu-zisă a unei încărcături nucleare?

Această decizie şocantă survine într-un context geopolitic incandescent, într-un moment în care retorica nucleară revine periodic la Moscova în prim-plan de la invadarea Ucrainei, în februarie 2022.

Nicio putere nu a mai efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii, cu excepţia Coreei de Nord (de şase ori între 2006 şi 2017). Rusia (pe atunci Uniunea Sovietică) nu a mai efectuat astfel de teste din 1990, iar China din 1996.

Însă multe ţări, în frunte cu Statele Unite, efectuează în mod regulat teste cu vectori - rachete, submarine, avioane de vânătoare sau altele. Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT). Efectuarea unei explozii nucleare ar constitui o încălcare flagrantă a acestuia.

