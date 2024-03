Bogdan Dobrica, despre vise si idei in stilul Donald Trump

Bogdan Dobrica a renuntat la pozitia de management intr-o corporatie pentru cea de manager intr-o companie privata. Decizia vine dupa un an de analize si calcule detaliate, dar si dupa ce si-a demonstrat ca are toate aptitudinile necesare de a creste un business, spune omul de afaceri.

Dupa ce a facut parte din boardul de management al Softwin, Accor, Star Storage si Entersoft Romania, Bogdan Dobricas-a alaturat actionariatului Wise Software, membra a Wise Group, in 2014.

A facut aceasta miscare intr-un moment in care s-a simtit "inzestrat cu tot know-how-ul necesar pentru a pune in valoare idei, vise, viziuni, valori si structuri", sustine Bogdan Dobrica, iar flerul sau pentru vanzari vine ca un bonus care-i asigura un start pozitiv in lumea afacerilor.

Mai mult, are un hobby extrem de util oricarui antreprenor: ii place sa testeze idei pe care apoi sa le puna in practica.

